Sono in corso le somministrazioni di seconde dosi del vaccino anti covid al personale scolastico e alle Forze dell’Ordine. Per le due categorie la programmazione prefissata potrebbe subire variazioni, per cui si rende necessario consultare periodicamente il link sul sito della Asl “Verifica la data per il vaccino anti covid-19” https://vaccinicovid19.asl.brindisi.it/aslbr/verifica/

Per dubbi è possibile contattare il numero 0831 537170 o scrivere a vaccinicovid19@asl.brindisi.it

Proseguono intanto le vaccinazioni alla popolazione per fasce di età. In questo caso gli utenti ricevono invece la data della seconda con coupon di prenotazione consegnato dopo la somministrazione della prima dose.

UFFICIO STAMPA ASL BR