“L’incontro tenutosi, oggi a Bari, tra Comune di Brindisi e Regione Puglia, spero possa rivelarsi finalmente decisivo per completare i lavori di infrastrutturazione ferroviaria del porto e della Zona industriale di Brindisi.

Infrastrutture che tanto il tessuto imprenditoriale brindisino, quanto i cittadini, attendono da tempo.

Come noto questi lavori, in particolare quelli della fase 1, sono completi al 95%. E solo delle criticità, che vanno affrontate e superate, stanno impedendo il taglio del traguardo.

A questo scopo ho organizzato per questa mattina un incontro con l’assessore regionale ai Trasporti Anna Maurodinoia e la vicesindaca di Brindisi Tiziana Brigante, così da poter iniziare a sbrogliare i nodi rimasti.

In particolare il confronto di oggi è stato utile per condividere un cronoprogramma. E soprattutto concordare un incontro con le Ferrovie dello Stato per il superamento dei ritardi nell’esecuzione degli ultimi lavori.

Per non perdere ulteriore tempo sulla tabella di marcia questo nuovo incontro si terrà già nei prossimi giorni, e sono felice di aver constatato da parte di tutti gli attori in campo grandissima disponibilità, collaborazione e voglia di ultimare dei lavori che la città di Brindisi attende e merita da tempo”.

Comunicato Maurizio Bruno

consigliere regionale del PD