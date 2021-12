A seguito della deliberazione di scioglimento adottata dal consiglio dei ministri lo scorso 23 dicembre con contestuale designazione della commissione straordinaria, il prefetto Bellantoni, ai sensi dell’art. 143, comma 12, del d. l.vo 267/2000, nelle more del perfezionamento del decreto presidenziale, ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Ostuni e l’insediamento della predetta commissione, composta dal Prefetto a riposo D.ssa Tiziana Giovanna Costantino, dal Viceprefetto D.ssa Antonietta Lonigro e dal funzionario economico finanziario a riposo D.ssa Maria Antonietta Silvana Madaro.

“A nome della commissione rivolgo un caloroso saluto a tutta la comunità ostunese” dice il Prefetto Tiziana Giovanna Costantino “arriviamo in una Città bellissima che a-vremo modo di conoscere ed apprezzare.

E’ nostra intenzione quella di assicurare una gestione serena ed efficace dell’ente e di instaurare un rapporto di collaborazione con la Città a partire dalle forze dell’ordine, le associazioni e le categorie produttive.

Un saluto a tutti i dipendenti del Comune di Ostuni a cui chiedo la massima collabo-razione per il bene di tutta la comunità.

Siamo ancora in piena pandemia per cui chiedo massima attenzione ed il rispetto di tutte le regole che ormai conosciamo benissimo.

La Commissione non farà mancare le comunicazioni alla Città e agli organi di in-formazione a cui assicuro la massima disponibilità.

Siamo alla fine di un anno difficile per tutti, per cui colgo l’occasione per augurare a tutta la comunità ostunese un 2022 ricco di soddisfazioni.