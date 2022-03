Si è insediato il 3 marzo 2022 il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Brindisi.

In seno al neoeletto consiglio sono stati proclamati all’unanimità:

Pertanto, all’esito delle votazioni, il neoeletto consiglio è così composto:

Barbara Branca – Presidente

Giovanni Dell’Abate – Vicepresidente

Nicoletta Tanzarella Tanzarella – Segretario

Giuseppe Liuzzi – Tesoriere

Saverio Cinieri – Consigliere

Vincenzo Epifani – Consigliere

Irene Falconieri – Consigliere

Roberto Gianfrate – Consigliere

Roberto Martina – Consigliere

Tiziana Mauro – Consigliere

Teodosio Prete – Consigliere

Collegio dei revisori

Antonio Solito – Presidente

Aurelio Mussardo – componente effettivo

Sonia Portoghese – componente effettivo

La Presidente Barbara Branca ha sottolineato che “E’ stata una riunione molto soddisfacente. L’unanimità del risultato delle votazioni per le cariche in seno al neoeletto Consiglio rappresenta un ottimo punto di partenza ed è la prova dell’ unità di intenti e condivisione degli obiettivi della nostra squadra”.