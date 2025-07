Lavori in corso, anche di notte, per garantire pulizia e decoro lungo la litoranea brindisina. Gli operatori della Teknoservice sono al lavoro nelle ore notturne per rimuovere ingenti quantitativi di rifiuti di ogni genere abbandonati nelle aree costiere.

Uno sforzo straordinario, messo in campo per fare in modo che sin dalle prime ore del mattino residenti e turisti possano usufruire delle spiagge e delle aree balneari in condizioni dignitose. L’attività, resa necessaria da comportamenti incivili ancora troppo diffusi, punta a preservare l’ambiente e l’immagine del territorio in uno dei periodi di maggior afflusso.

L’intervento notturno consente inoltre di ridurre i disagi alla circolazione e alle attività turistiche nelle ore diurne, ottimizzando tempi e risorse.