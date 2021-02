I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Salentino, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà una 33enne di San Donaci, per omissione di soccorso e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di stupefacenti e per la guida in stato di ebbrezza alcolica. In particolare, a seguito dell’analisi dei filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza, è stata accertata la responsabilità della donna che, nel pomeriggio del 6 febbraio, in una via del centro abitato, alla guida di un’autovettura, ha investito un 70enne alla guida di un ciclomotore, allontanandosi successivamente senza prestare soccorso. Le immediate ricerche hanno permesso di localizzare l’autovettura abbandonata nelle campagne circostanti e la donna, rintracciata presso la sua abitazione. Il malcapitato, trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, è stato riscontrato affetto da vari traumi giudicati guaribili con una prognosi di 8 giorni s.c.. Nel medesimo contesto, la 33enne è stata denunciata anche per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l’eventuale guida in stato di ebbrezza alcolica e per l’uso di stupefacenti. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato.