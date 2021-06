Anche quest’anno AVIS, la più grande Associazione in Italia di Volontari del Sangue, celebra lunedì 14 giugno la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, nonostante l’emergenza Covid-19 che ci ha attanagliato e che ancora non è del tutto rientrata.

L’Avis Comunale di Brindisi ha pensato di festeggiare questa ricorrenza dicendo GRAZIE ai tanti donatori che quotidianamente donano il proprio sangue ed il proprio tempo; in particolare il GRAZIE va a coloro i quali, proprio nel periodo di massima emergenza, non hanno esitato a dare il proprio contributo per aiutare chi ha continuamente bisogno di emocomponenti.

Un GRAZIE anche ai volontari Avis che hanno dedicato il proprio tempo per accogliere e “coccolare” con ricche colazioni i donatori; GRAZIE ai medici, agli infermieri ai tecnici, OSS ed autisti del Centro Trasfusionale dell’ospedale “Perrino”, sempre molto professionali e capaci di mettere a proprio agio i donatori.

AUGURI, dunque, a tutti noi, donatori e volontari, non solo Avis ma appartenenti a qualunque altra o a nessuna associazione; AUGURI al personale sanitario del SIMT dell’ospedale “Perrino”; AUGURI A TUTTI I RICEVENTI, perché tutto ciò che fac-ciamo è solo ed unicamente per loro, per vederli sorridere.

Per festeggiare nel migliore dei modi, vi aspettiamo LUNEDI’ 14 GIUGNO, DALLE ORE 8 ALLE 12, PRESSO IL CENTRO TRASFUSIONALE DELL’OSPEDALE “A.PERRINO” DI BRINDISI, insieme al personale del SIMT, per una raccolta straordinaria di sangue: vi aspettiamo numerosi, sicuri che, ancora una volta, i donatori risponderanno con grande generosità!

PER ALTRE INFORMAZIONI E/O PER PRENOTARSI PER LE DONAZIONI SANGUE, RIVOLGERSI ALL’AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV, TELEFO-NANDO AL 3755282712 O INVIANDO UNA E-MAIL A: brindi-si.comunale@avis.it O UN MESSAGGIO PRIVATO ALLA PAGINA FACEBOOK: AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV.

UFFICIO STAMPA AVIS COMUNALE DI BRINDISI ODV