Il mondo del lavoro sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi. Le tecnologie digitali, l’automazione, l’intelligenza artificiale stanno trasformando le nostre realtà lavorative.

Questo scenario porta con sé sia sfide che opportunità per i lavoratori e le imprese. Per rimanere competitivi è fondamentale promuovere l’innovazione e investire nella formazione continua, individuando nuove strategie per affrontare al meglio il futuro del lavoro.

“Lavoro 4.0 Innovazione Formazione, sfide e opportunità”, questo il tema del convegno organizzato Venerdì 3 maggio, a partire dalle ore 17.30 nella sala della Colonna Romana di Palazzo Nervegna a Brindisi, da Italia Viva Brindisi.

Dopo i saluti del Presidente cittadino di Italia Viva città di Brindisi, Gianni Palmiero, interverranno la Presidente Provinciale e Vice Presidente Regionale di Italia Viva Tiziana Palmisano che introdurrà i lavori, Angelo Guarini Direttore di Confindustria Brindisi, Carmelo Rollo Presidente Regionale Legacoop, Gloria Zurlo Giovani Imprenditori – Confcommercio Brindisi, Davide Sciurti Segretario Fismic Confsal Brindisi.

Concluderà l’ incontro l’ onorevole Teresa Bellanova di Italia Viva, a moderare il dibattito sarà Francesco G.Gioffredi,Caporedattore Nuovo Quotidiano di Puglia.

