Nuova e importante opportunità per i giovani pugliesi. E’ stato presentato stamane a Brindisi, nell’ambito del Salone Nautico di Puglia, il corso per “Tecnico superiore del trasporto navale”. Si tratta di una iniziativa dell’ITS Logistica Puglia nell’ambito delle opportunità offerte dalla Regione Puglia.

All’evento erano presenti l’Assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo, il Sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, il Presidente di Isotta Fraschini Motori (gruppo Fincantieri) Sergio Razeto, il Presidente dell’ITS Logistica Puglia Silvio Busico, Nicolò Berghinz dell’ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) e il Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo.

Il corso biennale è a titolo gratuito (ci sono ancora posti disponibili) e consente di acquisire un’alta specializzazione nel settore, con tirocini in Italia ed all’estero e con la presenza in aula di manager d’impresa.

“Puntiamo molto sulla formazione nella logistica – ha affermato l’Assessore regionale Leo – per offrire delle opportunità concrete ai nostri giovani in cerca di occupazione qualificata, peraltro in un settore in forte crescita nella nostra regione”.

“Fincantieri è fortemente impegnata nell’offerta formativa – afferma il Presidente di Isotta Fraschini Motori (gruppo Fincantieri) Sergio Razeto – che consideriamo elemento imprescindibile per il futuro delle aziende e della nostra nazione”.