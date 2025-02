Tra una pizza ed una fritta, che saltella nell’olio bollente, possono nascondersi dei talenti, infatti, mentre Sanremo va in onda, nella pizzeria Sfizio, qualcuno canta nel retro cucina.

Un talento, pronto a sbocciare, ma che, nel frattempo, lavora, per inseguire il suo sogno.

Roberto Iunco, in arte Iunco, colpisce per la sua capacità comunicativa, sempre sorridente e solare verso i clienti, collaborativo nel lavoro, che svolge con impegno e leggerezza, quella leggerezza, che alberga, nell’anima fanciullesca di tutti gli artisti.

Gioia e simpatia non mancano, dunque, mentre si gustano le prelibatezze, che tanto bene fanno all’umore.

Incuriosisce la sua esibizione canora, non voluta, ma inaspettatamente notata, mentre incarta una pizza e riordina i relativi contenitori di cartone.

Sollecitato da chi lo nota, timidamente, racconta la sua storia.

Sin da piccolo, dimostra di avere una vocazione per il canto, registrando la propria voce, con le audiocassette, già all’età di tre anni.

Crescendo prende lezioni di canto, partecipa a diversi eventi canori del territorio, cercando di farsi conoscere.

Tanti i giudizi positivi, così come le critiche, che, però, rafforzano la sua crescita come artista, acquisendo certificazioni e premiazioni, anche fuori dal territorio.

Attualmente è interprete di molti brani, Cover di tanti grandi artisti, ma è anche autore di brani inediti, in fase di pubblicazione.

Il suo primo inedito è intitolato “Skarika Elettrika”(2023), creato con Joseba publishing di Roma.

Continua a prendere lezione di canto, con l’insegnante di lirica e pop, Flavia Muri.

Si dedica con passione e dedizione, anche, all’arte della recitazione, doppiando personaggi di film famosi.

In questa atmosfera Sanremese, non guasta, aver raccontato una bella storia, quella di un sogno, a cui si aspira, restando umili e semplici, continuando a lavorare, con dignità e consapevolezza, non rinunciando alle proprie aspirazioni.

Iunco Music è su: Youtube, Instagram, TikTok

di Giulia Cesaria