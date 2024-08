Pesante clima per tentare di ottimizzare e accrescere le produzioni, nella precarietà organizzativa, ferie e cambi turno forzati, per esigenze aziendali sospensione preventiva dei badge marcatempo

La Jindal Films Europe di Brindisi, importante azienda del contesto industriale del territorio, mentre è impegnata a ricercare a livello istituzionale con la Regione Puglia nuovi possibili finanziamenti per incrementare in maniera strutturale le produzioni del sito, in azienda instaura un pesante clima per tentare di ottimizzare e accrescere le produzioni.

Registriamo precarietà organizzativa sul piano lavorativo e tanta confusione nei processi decisionali, immissione di personale senza una chiara organizzazione del lavoro, che rischia di pregiudicare la sicurezza per gli addetti, una assoluta mancanza di confronti preventivi con le Rappresentanza Sindacali Unitarie, alle quali vengono addirittura paventate ipotesi di eccedenza di personale.

Non vengono condivisi con Lavoratori e Lavoratrici in maniera chiara gli obiettivi da perseguire e da qualche tempo, invece, si instaura un clima di paura e di tensione tra gli addetti, con all’occorrenza decretare, dai vari livelli decisioni aziendali e non solo, ferie forzate, cambi turno, sospensione preventiva dei badge marcatempo.

Questa condizione ha portato nell’ultimo periodo, svariati lavoratori con chiare responsabilità gestionali in vari settori a rassegnare le proprie dimissioni.

Tutto questo è inammissibile e non può più essere accettato, pertanto la FILCTEM CGIL, congiuntamente al proprio componente RSU, decreta lo Stato di Agitazione, preannunciando una ASSEMBLEA DEL PERSONALE, che verrà programmata alla ripresa dopo la pausa delle imminenti festività.

Allo stesso tempo, con la presente si richiede un incontro, presso Confindustria Brindisi, per conoscere gli esiti delle istanze presentate in Regione Puglia, un aggiornamento sul Piano Industriale della Società a Brindisi, la tenuta e l’incremento dei livelli occupazionali.

Segreteria FILCTEM CGIL Brindisi

(Antonio Frattini)