Sarà il PalaVallauri di Carpi la sede della prima trasferta della Serie A Gold 2023/24 dei campioni d’Italia in carica della Sidea Group Junior Fasano, che alle 19 di sabato prossimo, 16 settembre, affronteranno la locale compagine nel match valido per 2^ giornata di campionato.

La formazione emiliana, allenata da Davide Serafini, ha perso all’esordio a Sassari per 40-23, ma tra le mura amiche Jan Jurina e compagni cercheranno preziosi punti salvezza, pertanto non si prospetta certamente una gara semplice per il team capitanato da Flavio Messina, sabato scorso vittorioso sulla Macagi Cingoli per 37-35. La squadra biancazzurra punta in ogni caso al bottino pieno, e si è soffermata particolarmente in settimana sugli aspetti meno positivi del precedente incontro, come si evince anche dalle parole di coach Vito Fovio: <>.

L’incontro, che sarà trasmesso gratuitamente in diretta streaming sul canale Youtube PallamanoTV (https://youtu.be/zEAK-o-FEz4), sarà arbitrato dalle sig.re Gianna Stella Merisi ed Andrea Alejandra Pepe (con il commisario Valter Fabbian).

Completano il quadro del 2° turno le partite Teamnetwork Albatri-Raimond Ego Sassari, Secchia Rubiera-Cassano Magnago, Macagi Cingoli-Bozen e Conversano-Sparer Eppan. Si è già disputata Bozen-Pressano (31-24), mentre è rinviata al 4/10 Alperia Black Devils-Trieste, con le modifiche al calendario giunte a causa degli impegni in European Cup delle due alto-atesine.

Inizieranno lunedì 18 settembre le attività del settore giovanile della Sidea Group Junior Fasano, con un incontro tra gli istruttori qualificati della società ed i genitori, in programma alle 16, a cui seguirà un allenamento di gruppo. Nella circostanza sarà anche comunicato il calendario degli appuntamenti secondo le fasce d’età, così suddivise:

– Attività promozionale dai 5 ai 9 anni;

– Under 13 dai 9 anni fino ai nati nel 2011;

– Under 15 per i nati nel 2010 e nel 2009;

– Under 17 per i nati nel 2008 e nel 2007.

La prima settimana di attività gratuite culminerà con l’Open Day, alla presenza degli atleti della prima squadra, che si terrà in piazza Ciaia domenica 24 settembre dalle 9 alle 12.