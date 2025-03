Torna al successo la Junior Fasano, che conquista la prima vittoria del 2025 battendo di misura in casa il Camerano per 25-24 al termine di un match dai due volti.

La partita, valida per la 20^ giornata della Serie A Gold 2024/25, ha infatti visto i padroni di casa in assoluto controllo nel primo tempo, per poi subire nel corso della ripresa la grande rimonta degli ospiti, che risalgono dal -8 fino alla parità, poi sfumata in extremis.

La gara sembra indirizzata sin dall’avvio dai biancazzurri, che realizzano un parziale di 6-0 tra 3’ e 7’ (7-1), per poi spingersi sul +8 al 15’ (11-3). Il vantaggio resta pressoché invariato nella frazione d’avvio (17-9 al 28’), con il team marchigiano ripetutamente colpito dalle veloci ripartenze fasanesi e sotto all’intervallo sul 17-10.

Al rientro dagli spogliatoi però, l’incontro cambia volto, con il Camerano che piazza un break di 4-0 e torna sotto di 3 (17-14 al 35’), prendendo coraggio. La Junior, decisamente poco precisa sotto porta nel secondo tempo, respinge in un primo momento l’assalto ospite, riportandosi sul +6 (23-17 al 47’), ma, scossa anche da un cruento scontro che ha visto come vittima Pablo Gaston Cantore (ferito fortuitamente al cranio e costretto al trasporto in ospedale dopo una lunga interruzione della partita), finisce in balia degli avversari nei minuti conclusivi, rischiando di farsi sfuggire i due punti.

Gli uomini di Beppe Tedesco infatti, con un parziale di 7-1, risalgono sino al 24-24 del 57’, subendo poi, a 120’’ dalla sirena, la rete del 25-24 ad opera di Mizzoni (che si rivelerà decisiva), senza più riuscire a raggiungere i locali, che sprecano anche un quarto sette metri (su sei) a 30’’ dal termine, ma si salvano sull’ultimo attacco dei marchigiani ad opera di Giambartolomei.

Portati a casa due punti importanti per muovere la classifica, Giovanni Capello e compagni torneranno in campo il 5 aprile a Sassari, con la Serie A Gold che si fermerà nuovamente nel prossimo fine settimana.

“Nel primo tempo, così come nel secondo, la difesa ha fatto un ottimo lavoro – dichiara coach Domenico Iaia – Quel che è cambiato tra una frazione e l’altra è stato l’attacco, non come costruzione delle situazioni, essendo arrivati molto spesso al tiro pulito, ma sotto il punto di vista della precisione. Abbiamo infatti sbagliato in diverse circostanze conclusioni pulite, esaltando il portiere avversario Anzaldo, ma è inaccettabile questa serie di errori, avendo per giunta studiato l’estremo difensore avversario. Non possiamo dominare così dal punto di vista tattico, mettendo a frutto ottimamente quanto pianificato in fase di analisi prepartita di quanto avrebbe potuto fare il Camerano, e poi rischiare così tanto di non vincere. Dobbiamo cambiare rotta!”.

Tabellino

Junior Fasano-Camerano 25-24 (17-10 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Corcione, Boggia 5, Rivan Rodriguez 1, Pugliese 4, Leban, Nardelli, Cantore 7, Vinci, Capello Cardozo 5, Mizzoni 3, Legrottaglie, Beorlegui, Rubino, De Santis. All.: Domenico Iaia.

Camerano: Bilo’ 3, Laera 6, Ballerini 1, Dello Vicario Giacinti 1, Marinelli, Anzaldo, Gambini, Di Giovanni, Jdidi, Coppari, Giambartolomei 2, Boschetto 5, Cirilli 1, Vilarò 3, Belardinelli 2, Rossi. All.: Giuseppe Tedesco.

Arbitri: Carrino-Pellegrino.

Risultati della 7^ giornata di ritorno: Teamnetwork Albatro Siracusa-Sparer Eppan 29-23, Secchia Rubiera-Pressano 27-24, Macagi Cingoli-Conversano 29-28, Publiesse Chiaravalle-Alperia Black Devils Merano 34-34, Cassano Magnago-Brixen 39-39, Junior Fasano-Camerano 25-24, Bozen-Raimond Sassari (24/03).

Classifica: Cassano Magnago e Teamnetwork Albatro Siracusa 31, Conversano 30, Alperia Black Devils Merano 29, Raimond Sassari* 27, Bozen** 25, Brixen* 20, Junior Fasano 18, Sparer Eppan 15, Publiesse Chiaravalle 14, Pressano 13, Macagi Cingoli 12, Camerano 6, Secchia Rubiera 5. *Una partita in meno, ** due partite in meno.

Prossimo turno (5/04): Raimond Sassari-Junior Fasano (ore 16), Brixen-Publiesse Chiaravalle, Conversano-Bozen, Camerano-Cassano Magnago, Pressano-Teamnetwork Albatro Siracusa, Sparer Eppan-Macagi Cingoli, Alperia Black Devils Merano-Secchia Rubiera.

