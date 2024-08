Tra gli atleti che faranno nuovamente parte della rosa della Junior Fasano figurano anche il portiere classe 2001 Daniele Vinci, in fase di ripresa dopo l’infortunio al ginocchio rimediato nella scorsa stagione, ed il terzino classe 2000 Davide Notarangelo, poco presente nel precedente campionato a causa di sopraggiunti impegni lavorativi.

Vinci, cresciuto nel settore giovanile biancazzurro, dichiara: “La stagione scorsa a livello personale è stata sicuramente la più dura e complicata della mia carriera. Il grave infortunio che ho subito mi ha tolto tanto proprio nel momento migliore…Sono pronto, però, a lasciarmi tutto alle spalle, ho ancora un po’ di strada da fare, ma sto lavorando giorno dopo giorno duramente per “rialzarmi” e per tornare al 100%, in modo tale da aiutare mister e compagni quando sarò chiamato in causa. A livello di squadra ci aspetta sicuramente una stagione difficile, ma come ogni campionato del resto. La rosa è giovane ed abbiamo cambiato tanto, però sono sicuro che anche quest’anno ci toglieremo soddisfazioni”.

Notarangelo invece, cresciuto a Putignano ma a Fasano dal 2018, afferma: “Per me la Junior è una questione di cuore, pertanto, compatibilmente alla mia attività professionale, cercherò di aiutare il più possibile i miei compagni di squadra, puntando ad essere costantemente presente”.

Dalla Innotech “Roberto Serra” arrivano Andrea Guarini ed Emanuele Velletri. Completano la rosa Nicola Legrottaglie, Donato Nardelli, Giorgio Rubino, Angelo Fedele, Severino Ciaccia e Leonardo Mazzarelli.

Sarà una rosa costituita anche da una buona rappresentanza giovani quella che affronterà la stagione 2024/25 con la divisa dei campioni d’Italia della Junior Fasano, che annuncia gli arrivi dall’altro club fasanese, la Innotech “Roberto Serra”, di Andrea Guarini ed Emanuele Velletri.

Si tratta di due prospetti decisamente interessanti, con Guarini, ala sinistra classe 2007, che dichiara: < >. Sulla stessa lunghezza d’onda Velletri, centrale anch’egli del 2007: < >.

Hanno invece già fatto l’esordio con la maglia della Junior i confermati Nicola Legrottaglie (ala sinistra, classe 2002), Donato Nardelli (terzino del 2006) e Giorgio Rubino (centrale, 2007), tutti già andati a segno nella scorsa stagione, mentre sono promossi dal settore giovanile e dalla Pallamano Fasano l’ala destra Angelo Fedele (2006, già convocato in prima squadra nel precedente campionato), il pivot Severino Ciaccia (2006), ed il terzino Leonardo Mazzarelli (2006).

Ulteriori notizie sul fronte nuovi arrivi saranno comunicate nei prossimi giorni.

Fasano, 14 agosto 2024.

