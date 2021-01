Non si è mai fermata neanche in queste settimane, fatta eccezione per i giorni festivi, l’Acqua & Sapone Junior Fasano, costantemente al lavoro per mantenere l’ottimo stato di forma evidenziato nelle ultime cinque vittoriose uscite del 2020. Il rientro ufficiale in campo è fissato per il 16 gennaio con la trasferta di Fondi, valido per 14^ giornata, che precederà di una settimana il match casalingo della 10^ giornata tra il team biancazzurro ed il Pressano. Le due gare, entrambe recuperi, concluderanno così il girone d’andata della rosa capitanata da Flavio Messina, con la classifica che, una volta priva di asterischi, andrà a definire il lotto delle otto qualificate alla Final8 di Coppa Italia. La prima partita di ritorno è invece in calendario per il 30 gennaio, quando i ragazzi allenati da Francesco Ancona saranno protagonisti a Siena.

In attesa che riprenda la Serie A Beretta, è tempo anche di esperienze in maglia azzurra per alcuni atleti del club fasanese, a partire dal giovanissimo Tommaso De Angelis, convocato nello stage della Nazionale Under 18 tenutosi a Chieti dal 27 al 30 dicembre scorsi, per poi proseguire con Filippo Angiolini e Davide Pugliese, aggregatisi nella giornata di ieri alla Nazionale Senior nel ritiro, sempre nella città teatina, in vista del doppio confronto con la Lettonia (7 gennaio nella Casa della Pallamano a Chieti, 10 gennaio a Riga), valido per il Gruppo 6 delle Qualificazioni ad Euro 2022. La convocazione azzurra per Davide Pugliese è inoltre giunta in concomitanza con il sancito prolungamento del rapporto con l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che potrà contare sulle prestazioni del giovane fasanese anche nelle stagioni 2021/22 e 2022/23.

Questa infine l’attuale graduatoria del massimo campionato, alla luce dei recuperi disputati a dicembre: Conversano 23 (13), Sassari 21 (12), Siena 20 (13), Bolzano 17 (11), Pressano 14 (11), Cassano Magnago 13 (11), Merano 13 (13), Appiano 13 (14), Acqua & Sapone Junior Fasano 12 (12), Trieste 12 (13), Bressanone 8 (10), Cingoli 7 (13), Fondi 4 (11), Siracusa 3 (12), Molteno 2 (13). Tra parentesi le gare disputate.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO