Sconfitta tra le mura amiche per la Junior Fasano, che combatte a lungo, ma viene superata nel finale dalla Teamnetwork Albatro Siracusa, con il punteggio di 25-27, nel match valido per la 12^ giornata della Serie A Gold 2024/25.

L’ultimo match del girone d’andata disputato nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina si apre con le difese a farla da padrona (al 4’ il primo goal biancazzurro, al 6’ la prima marcatura ospite), con i locali che al 9’ vanno sul +2 (4-2) per poi essere raggiunti sul 4-4 all’11’. Al 14’ giunge il primo vantaggio dei siciliani (5-6), ma sostanzialmente a regnare è l’equilibrio (7-7 al 15’, 9-9 al 21’), spezzato solo nel finale di frazione dal 3-0 di parziale realizzato negli ultimi 90’’ dalla Junior, che passa dal 12-11 al 15-11, rientrando così sul +4 negli spogliatoi all’intervallo.

Assolutamente favorevoli all’Albatro invece i primi 7’ della ripresa, con il Siracusa che piazza un break di 5-0, passando a condurre sul 15-16 e riportando il match sui binari della pressoché costante parità (17-17 al 40’, 20-20 al 45’, 22-22 al 49’). Con le polveri sempre più asciutte in fase offensiva, a tenere in partita i campioni d’Italia sono le parate di Alessandro Leban, che però non riescono ad evitare il decisivo allungo degli isolani, che si spingono fino al +3 (22-25 al 55’), resistono agli ultimi tentativi di recupero dei fasanesi (24-25 al 57’, 25-26 al 59’) e portano a casa l’intera posta in palio con il goal del definitivo 25-27 siglato sulla sirena.

Mancata l’opportunità di dare continuità nelle vittorie, Zeljko Beharevic e compagni cercheranno di ritrovare il successo, e di conquistare i punti decisivi per l’accesso alle Finals di Coppa Italia, nella trasferta in programma sabato prossimo in casa della Macagi Cingoli, ultima sfida del girone d’andata.

“Il black-out ad inizio ripresa certamente è stato determinante – dichiara coach Iaia – con l’inerzia che da esserci favorevole, lo è diventata per il Siracusa. Poi hanno sicuramente influito alcune gestioni discutibili del passivo da parte dei due arbitri, che ci hanno tolto lucidità nel finale e dunque nel momento decisivo della partita. Ora andremo a Cingoli con la solita grinta e con il solito obiettivo di conquistare l’intera posta in palio, nella speranza di non essere penalizzati da situazioni non dipendenti esclusivamente dalla nostra volontà”.

Tabellino

Junior Fasano-Teamnetwork Albatro: 25-27 (15-11 p.t.)

Junior Fasano: Sibilio, Guarini, Boggia 4, Rivan Rodriguez, Pugliese 3, Leban, Notarangelo 4, Cantore 6, Marinho Da Cunha 5, Beharevic, Capello Cardozo 1, Mizzoni, Legrottaglie, Beorlegui 2, Montalto, Rubino. All.: Domenico Iaia.

Teamnetwork Albatro: Sciorsci 3, Zungri, Cantore, Pauloni 2, Fasanelli, De Luca 1, Molina, Vinci 6, Mesanovic, Guggino 2, Sanek 4, Hermones Silva, Mantisi, Karanovic 5, Angiolini 4. All. Mateo Jesus Garalda Larumbe.

Arbitri: Kurti-Lazzari.

Risultati della 12^ giornata: Camerano-Secchia Rubiera 28-20, Bozen-Macagi Cingoli 35-23, Publiesse Chiaravalle-Sparer Eppan 26-27, Cassano Magnago-Pressano 30-26, Junior Fasano-Teamnetwork Albatro Siracusa 25-27, Alperia Black Devils Merano-Conversano 26-24, Brixen-Raimond Sassari (rinviata al 26/11).

Classifica: Conversano Cassano Magnago e Teamnetwork Albatro Siracusa 20, Raimond Sassari* e Alperia Black Devils Merano 18, Bozen 16, Brixen*, Junior Fasano e Pressano 11, Sparer Eppan 8, Macagi Cingoli 5, Camerano e Publiesse Chiaravalle 4, Secchia Rubiera 0. *Una partita da recuperare.

Prossimo turno (30/11): Teamnetwork Albatro Siracusa-Cassano Magnago, Macagi Cingoli-Junior Fasano (ore 18), Secchia Rubiera-Bozen, Pressano- Publiesse Chiaravalle, Raimond Sassari-Camerano, Sparer Eppan-Alperia Black Devils Merano, Conversano-Brixen.

