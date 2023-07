La Junior Fasano comunica che alla guida tecnica della squadra campione d’Italia in carica sono stati confermati Vito Fovio nel ruolo di allenatore e Giuseppe Crastolla come vice. I due saranno nuovamente affiancati nella preparazione atletica della squadra da Zeljko Beharevic, con il raduno che darà il via alla stagione fissato per lunedì 24 luglio.

Questo, invece, l’elenco degli atleti confermati che inizieranno la preparazione atletica il prossimo 24 luglio:

– Flavio Messina, jolly e capitano, classe ’85;

– Zeljko Beharevic, terzino sinistro, classe ’82;

– Filippo Angiolini, terzino sinistro, classe ’99;

– Davide Pugliese, ala/terzino destro, classe 2001;

– Davide Notarangelo terzino destro, classe 2000;

– Pablo Gaston Cantore, ala sinistra, classe ’97, italo-argentino;

– Alessandro Leban, portiere, classe ’98;

– Raffaello Corcione, pivot, classe ’91;

– Leonardo Palmiro Boggia, ala destra, classe 2005;

– Daniele Vinci, portiere, classe 2001.

Nei prossimi giorni saranno invece comunicate le novità della rosa.

Si disputeranno venerdì 7 e sabato 8 luglio a Riccione i campionati italiani di Beach Handball, ai quali parteciperà anche la Junior Fasano, vittoriosa nel torneo regionale pugliese disputato lo scorso 25 giugno. Il team biancazzurro è inserito nel girone A, con le altre squadre vincitrici delle fasi di Area, Grosseto, Universitaria Messina e Pippi Calzelunghe Padova, ed esordirà contro la compagine toscana alle 15.30 del giorno di esordio della manifestazione, per poi tornare in campo alle 22.15 contro la formazione siciliana, ed alle 11.30 dell’indomani contro il club veneto. Tutte e quattro le selezioni accederanno ai quarti, dove affronteranno in base ai piazzamenti le prime due classificate dei gironi B (composto da Olimpic Massa Marittima, Halikada, Marsala e Oderzo) e C (Aetna Mascalucia, Prato, Pallamano 85 San Lazzaro e Beach Team Messina).

Aggiornamenti e risultati saranno disponibili in tempo reale sui canali social della società.

Fasano, 4 luglio 2023.

