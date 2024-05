Brindisi sarà una delle tappe della seconda edizione di Kellogg’s Better Days, l’iniziativa di Kellanova (l’azienda proprietaria del brand Kellogg’s) mirata a promuovere il benessere di persone e comunità, l’equità, la sostenibilità e l’inclusione.

L’iniziativa, che lo scorso anno ha coinvolto Milano e Reggio Emilia, raggiungerà nel 2024 cinque città in giro per l’Italia: Pesaro, Roma, Torino, Brindisi e Milano. In ogni tappa, l’azienda riqualificherà un campo da basket e organizzerà attività sportive e di sensibilizzazione alla corretta alimentazione a beneficio delle comunità locali.

A Brindisi sarà riqualificato il playground di Parco Maniglio, al Rione Bozzano

Il cestista Marco Belinelli, capitano della Virtus Bologna ed ex NBA, sarà al fianco di Kellanova per promuovere uno stile di vita sano. Assieme a lui Giulio Maria Papi, giocatore della Nazionale Italiana di basket in carrozzina e ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico, e Giorgia Sottana, cestista della Famila Basket Schio ed ex capitana della Nazionale Italiana, per contribuire a rendere la società più inclusiva, a partire dallo sport.

I tre Ambassador si alterneranno nelle varie tappe di inaugurazione dei campi in giro per l’Italia, parlando di benessere e basket come strumento di inclusione e condividendo momenti di divertimento e sport con le comunità locali.

Inoltre, a riconferma del suo legame con il mondo della pallacanestro e per promuovere uno stile di vita sano, anche quest’anno l’azienda è partner ufficiale della National Basketball Association (Nba), supportando i campionati di Jr. Nba in Europa e in Italia. Grazie alla promozione Nba sulle confezioni di cereali e snack a base di cereali Kellogg’s i consumatori avranno l’opportunità di vincere premi legati al mondo Nba, incluso un viaggio per assistere a una partita della Nba negli Stati Uniti.

L’appuntamento per la tappa inaugurale è per martedì 28 maggio alle 16 presso il playground Soria di via Luccio Accio 65 a Pesaro.

Kellogg’s Better Days proseguirà nelle città di Torino (giugno), Brindisi (luglio), Roma (settembre) e Milano (settembre).