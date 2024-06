Il G7 2024 può ufficialmente iniziare. E’ atterrato l’Air Force One col Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Non uno, ma due aerei con relativi elicotteri militari e di servizio a seguito. Le delegazioni di presidenti, capi di Stato e capi di governo stanno arrivando alla spicciolata per partecipare al G7, in programma dal 13 giugno al 15 giugno, tra Brindisi e Borgo Egnazia. La Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, è già arrivata ieri a Borgo Egnazia, Fasano, per prepararsi all’evento e accogliere le delegazioni.

Inoltre, oggi sono attesi Papa Francesco e il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il cui arrivo aggiunge ulteriore solennità all’evento.

L’Agenda del Vertice G7 2024

Il G7 di quest’anno affronta una vasta gamma di temi globali, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, la promozione di una crescita economica sostenibile e inclusiva, la sicurezza internazionale e la gestione delle crisi sanitarie globali. I lavori si apriranno domani con una sessione dedicata all’Africa, al clima e all’energia. La prima sessione è in programma alle 11.15, dopo gli arrivi dei leader e la tradizionale foto di famiglia. Alle 12.45 seguirà la seconda sessione, dedicata al Medio Oriente. Alle 14.15 avrà luogo la terza sessione, inizialmente in formato G7 con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, e successivamente solo tra i membri del G7, sempre sull’Ucraina. Alle 16.00 sono previsti incontri bilaterali. Alle 17.00 si terrà un evento G7 su partnership per infrastrutture globali e investimenti.

Alle 20.30 i leader dei sette paesi si trasferiranno presso il Castello Svevo di Brindisi, dove si svolgerà la cena di gala offerta dalla Presidenza della Repubblica. Oltre al Presidente Sergio Mattarella, saranno presenti anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel.

I Partecipanti al G7 2024

Oltre a Joe Biden, i leader delle altre sei nazioni e dell’Unione Europea che stanno arrivando o sono già arrivati a Brindisi includono Justin Trudeau, Primo Ministro del Canada; Fumio Kishida, Primo Ministro del Giappone; Olaf Scholz, Cancelliere della Germania; Emmanuel Macron, Presidente della Francia; Rishi Sunak, Primo Ministro del Regno Unito; Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dell’Italia; Charles Michel, Presidente del Consiglio Europeo; e Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea.

Le Misure di Sicurezza al G7 2024

Per garantire la sicurezza dei partecipanti e della città, sono state adottate rigide misure di sicurezza. Il centro di Brindisi è sorvegliato da un ingente dispiegamento di forze dell’ordine, con zone di accesso limitato e controlli rigorosi. Le autorità locali hanno lavorato in stretta collaborazione con le agenzie internazionali per assicurare un ambiente sicuro e protetto.

L’Impatto Economico e Sociale del G7 2024

Il G7 2024 rappresenta un’opportunità unica per Brindisi di mettere in mostra la propria bellezza e la propria cultura. L’afflusso di delegazioni internazionali, giornalisti e turisti ha stimolato l’economia locale, con un aumento significativo delle attività nei settori dell’ospitalità e del turismo. Inoltre, il vertice offre una piattaforma per promuovere il patrimonio culturale della città e le sue attrazioni turistiche.

Le Attese dal G7 2024

Gli occhi del mondo sono puntati su Brindisi, con grandi aspettative per i risultati che emergeranno da questo incontro. I lavori riprenderanno venerdì 14 giugno con due sessioni al mattino dedicate rispettivamente alle migrazioni e alla sicurezza nell’Indo-Pacifico. Alle 13.30 è atteso l’arrivo di Papa Francesco, che sarà accolto da Giorgia Meloni. Il Pontefice parteciperà alla sessione su outreach e intelligenza artificiale, energia, Africa-Mediterraneo.

Alle 18.45 si terrà la sessione finale del vertice in formato G7, con l’adozione delle conclusioni finali.

Il G7 di Brindisi non è solo un evento politico di grande importanza, ma anche un simbolo di speranza e di impegno collettivo verso un futuro più prospero e sostenibile.