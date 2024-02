Corato, Bari e Benevento sono gli scalpi eccellenti che i ragazzi della Brain Dinamo Brindisi hanno portato a casa nelle ultime tre sfide di campionato. Un tris di vittorie frutto di un ritrovato entusiasmo ed un equilibrio tecnico/tattico merito dello staff tecnico e di quello dirigenziale che hanno gestito gli innesti di mercato con grande oculatezza e sapienza. Ovviamente il lavoro è stato possibile grazie ai soci del club che non hanno mai fatto mancare il loro sostegno e la fiducia a squadra e staff anche nei momenti di difficoltà.

Ma si sa, il lavoro paga sempre ed anche la Brain Dinamo, al suo primo campionato in serie B Interregionale, ha tenuto alto i colori della città e del club giocando sempre con grande orgoglio in tutti i campi della Puglia e della Campania contro roster (e budget) molto più importanti.

Ora però arriva la parte più importante del campionato con l’ultima sfida della stagione regolare ed a seguire la seconda fase che vedrà capitan Pulli e compagni sfidare importanti club della Sicilia e della Calabria.

Ma in questo momento tutta la squadra è concentrata per l’ultima partita casalinga di questa prima fase che la vedrà opposta alla Promobasket Marigliano 2003. C’è grande attesa per questa gara perché i brindisini vorranno “vendicare” la bruttissima gara dell’andata terminata con la sconfitta per 85-78.

Marigliano è una squadra allestita per le posizioni alte di classifica e che si è già garantita il diritto a mantenere la categoria per il prossimo campionato. Ma attenzione perché nella seconda fase potrebbe magari anche fare un exploit che la porterebbe a disputare i playoff promozione grazie ad una formula un po’ complicata che proveremo a spiegare meglio la prossima settimana.

Brain Dinamo Brindisi – Promobasket Marigliano 2003 si giocherà questa domenica, 18 febbraio, alle ore 18:00 sempre nel fortino del PalaZumbo dove il caloroso tifo biancoazzurro dovrà aiutare Staselis e compagni a portare a casa un poker di vittorie consecutive che sarebbe davvero un risultato clamoroso per la nostra società.

Arbitri della contesa saranno i signori Giulio Di Vittorio di Ruvo di Puglia (Ba) e Fabrizio Farina Valaori di Brindisi. Vi aspettiamo numerosi per sostenere la nostra squadra!

