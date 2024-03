Brain Dinamo Brindisi – Castanea Basket 72-66 (16-9, 21-14, 15-22, 20-21)

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 19, Epifani 2, Musa 7, Filipovic 22, Pulli 3, Paciullo ne, Mongelli ne , Brunetti 11, Calcagni ne, Fernandez 6, Pucci ne – All. Cristofaro

Castanea Basket: Bellomo 9, Yakimovski ne, Cordaro 2, Diaw, Incitti 10, Chakir 9, Russo 6, D’Aiello, Ferenc 23, Husam 7 – All. Baldaro

Arbitri: Procacci Aldo di Corato (BA) e Laterza Ambrogio di Mola di Bari (BA)

Ancora una vittoria casalinga per la Brain Dinamo Brindisi nella terza giornata dei play-out del campionato di Serie B Interregionale. Lo scalpo portato a casa è di quelli importanti in quanto la squadra di coach Cristofaro ha avuto la meglio sulla temibile Castanea Basket con il punteggio finale di 72-66.

Una vittoria dal grande valore in quanto la Brain compie un passo quasi decisivo per la salvezza nella quarta serie di basket arrivando a quota 12 punti in classifica e confermando la seconda piazza nel girone.

Per la Dinamo Brindisi una settimana difficile con i vari Pucci, Staselis e capitan Pulli con problemi fisici di varia natura e con lo stesso Pucci tenuto a referto ad onor di firma per tutta la durata del match.

Il quintetto brindisino vede partire in cabina di regia Jovan Filipovic che nel primo periodo è una vera spina nel fianco per la difesa ospite. 10 dei 16 punti totali del primo quarto portano la sua firma con i locali che chiudono avanti al decimo sul 16-9.

Nel secondo periodo è ancora la Dinamo a comandare il gioco con lo stesso Filipovic (miglior realizzatore dei suoi con 22 punti) e Fernandez a portare punti per la propria squadra sino al + 17. Incitti per i viaggianti è uno dei pochi a trovare la retina dei pugliesi con le due squadre che vanno al riposo lungo sul 37-25.

Il secondo tempo vede la Dinamo partire contratta e non trovare la via del ferro per 4 minuti. Castanea ne approfitta per ricucire lo strappo affidandosi alle lunghe leve del polacco Ferenc (top scorer del match con 23 punti) ben coadiuvato da Husam. Gli ospiti si fanno minacciosi e riaprono il match chiudendo il terzo parziale con soli 3 possessi di ritardo sul 52-45 con la partita che diventa molta più fisica e spigolosa.

Nell’ultimo periodo Staselis apre le marcature e Brunetti è preciso dalla lunetta e la Dinamo riporta il vantaggio in doppia cifra. Castanea però non molla e rimane sempre in scia di Pulli e compagni. Ferenc si rende protagonista di un comportamento scorretto nei confronti del pubblico di casa – sanzionato con un fallo tecnico – e la partita si infiamma anche sugli spalti. Lo stesso esce per raggiunto limite di falli e Bellomo con 5 punti consecutivi fa sentire ancora il fiato addosso ai brindisini. A 70 secondi dalla fine Bellomo commette il quinto fallo ma Castanea è ancora viva e con una tripla di Russo a 29 secondi dal fischio finale il tabellone segna 70- 66. Coach Cristofaro chiama un immediato time out che i suoi giocatori sfruttano al meglio con un canestro di Staselis che chiude la contesa tra il tripudio del pubblico presente.

La Brain vince il match anche grazie ad una difesa coreacea ed una determinazione per tutta la gara. Una vittoria di squadra voluta da un gruppo che è stata comunque avanti nel punteggio per tutta la partita.

Sabato 23 marzo alle ore 17:00 (e non all’abituale orario delle 18:00) nuovo appuntamento casalingo contro il CUS Catania Basket per chiudere nel migliore dei modi il girone di andata di questi affascinanti playout che stanno regalando enormi soddisfazioni ai tifosi della Dinamo Brindisi.

Ufficio Comunicazione – Brain Dinamo Brindisi