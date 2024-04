Superata la sbornia per la bella vittoria in trasferta contro la Fortitudo Messina per la Brain Dinamo Brindisi si prospettano le ultime tre partite dei playout con l’obiettivo di chiudere al meglio questa avventura di Serie B Interregionale. Una stagione (l’ennesima) da matricola di un campionato che si è comunque dimostrato molto competitivo e con tante squadre forti e complete in ogni ruolo. Per la Brain l’obiettivo era quello di mantenere la categoria confrontandosi con club di altre regioni. Dopo un inizio complicato, la squadra affidata a coach Cristofaro è riuscita a trovare i giusti equilibri con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

Ora rimangono le ultime sfide da affrontare con la giusta grinta e concentrazione. A partire da sabato 6 aprile nella sfida contro il Bim Bum Basket Rende, unica squadra ad aver avuto la meglio nei confronti della Dinamo in questa seconda fase del campionato. La partita di Cosenza fu molto combattuta con i padroni di casa che giocarono un basket duro e molto fisico ed una coppia arbitrale non nella giornata migliore. Ma sono cose che accadono ogni settimana e la sconfitta di solo 2 lunghezze ha fatto molto riflettere capitan Vincenzo Pulli ed i suoi compagni che avranno voglia di dare battaglia in questo match di ritorno.

Sarà l’ultima sfida casalinga della Brain Dinamo Brindisi e per tale occasione la Società ha deciso di rendere l’accesso gratuito (palla a due ore alle 18:00) a tutti i tifosi e dare la possibilità di seguire dal vivo le gesta di Staselis e compagni. Un modo per ricreare ancora una volta quell’ambiente unico di calore che solo il PalaZumbo sa offrire.

Queste le dichiarazioni del G.M. Dario Recchia alla vigilia di queste ultime tre sfide di campionato: “Siamo orgogliosi della stagione che stiamo disputando e del lavoro del nostro staff. I ragazzi durante tutto l’arco della stagione non si sono mai risparmiati tenendo duro anche nei momenti di difficoltà o quando i risultati non venivano. Rimanere tranquilli e concentrati ed avere il pieno sostegno della società ha aiutato tutto l’ambiente a lavorare con serenità ed attenzione riuscendo a colmare alcune lacune e le difficoltà di un campionato che ci vedeva ai nastri di partenza come matricola. Un plauso particolare va sicuramente ai tanti under che abbiamo schierato durante il campionato e che non sempre hanno trovato il giusto spazio durante le partite. Sabato ci aspetta una difficile partita contro Rende, c’è tanta voglia di far bene da parte di tutto l’ambiente per chiudere con una buona prestazione l’ultima gara interna della stagione ed è per questa ragione che come società abbiamo deciso di non far pagare il biglietto ai nostri tifosi. Deve essere una festa per tutti e siamo sicuri che il PalaZumbo si riempirà sino all’inverosimile”.

Sabato 6 aprile i cancelli del PalaZumbo saranno aperti a partire dalle ore 17:00.

Arbitri della contesa saranno i signori Denny Lillo di Brindisi e Lino Laveneziana di Monopoli

Ufficio Comunicazione – Brain Dinamo Brindisi