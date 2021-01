Riceviamo dall’Avv. Vincenzo Guadalupi e pubblichiamo con immenso piacere una foto della Polisportiva Brindisi Sport di 70 anni fa (stagione 1941-1942).

L’istantanea proviene dell’archivio della famiglia del mitico Antonio Portoghese, la cui figlia Nerea ci ha lasciati lo scorso anno.

Portoghese, deceduto nel 2015 a 99 anni, fu bandiera del Brindisi anteguerra ed entrò nel mirino di squadre di alto lignaggio come Milan e Roma.

Portoghese è in piedi, con il baschetto in testa.

In foto anche il futuro onorevole Mario Marino Guadalupi, accovacciato a sinistra. Era un ottimo mediano di spinta.

“Questa foto – ci scrive l’Avv. Guadalupi – vuole essere un invito ed un augurio per il 2021 affinché il calcio a Brindisi non resti ancora in gravi difficoltà societarie perché questo sport, non dimentichiamolo mai, è il primo sport al mondo e nasce molto prima della nostra amata palla a cesto, pallacanestro e ora basket”