Questa mattina alle ore 10.00, si svolgerà, nell’auditorium del Museo Archeologico Ribezzo di Brindisi, la giornata celebrativa del 208esimo anniversario di fondazione del Corpo di polizia Penitenziaria.

Gli ospiti sono stati accolti dal Direttore della casa circondariale Dott.ssa Valentina Meo Evoli e dal Comandante di Reparto Dir. Benvenuto Greco che, nel loro discorso di saluto ringrazieranno tutto il personale per l’impegno profuso quotidianamente nonostante un contesto sempre più difficile connotato da sovraffollamento e da carenza di risorse.

Il reparto di Polizia penitenziaria di Brindisi, nonostante la cronica carenza di personale, è riuscito a garantire, in sicurezza, lo svolgimento di varie attività trattamentali all’interno del carcere (corsi scolastici, laboratori artistici, progetti vari), assicurando i numerosi servizi di traduzione e scorta svolti dall’aliquota di personale del Nucleo Traduzioni e piantonamenti.

È stato impegnato anche in numerose operazioni sul fronte del contrasto all’introduzione fraudolenta di telefoni cellulari e sostanza stupefacente all’interno della struttura.

Un consistente sforzo è stato necessario anche per garantire il concorso ai servizi predisposti dalla Prefettura di Brindisi, in occasione degli incontri di calcio e di altre manifestazioni sportive, che hanno visto il dispiegamento di uomini e mezzi della polizia penitenziaria.

Un utile contributo sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico è stato inoltre fornito da numeroso contingente di personale di P.P. in occasione del 50esimo vertice del G7 che si è svolto lo scorso giugno a Fasano (BR)

Alla celebrazione hanno partecipato tutte le più alte autorità civili, militari e religiose della provincia di Brindisi e molti attori istituzionali coinvolti nello svolgimento delle attività all’interno della casa circondariale di Brindisi.