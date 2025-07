Valtur Brindisi è orgogliosa di annunciare una nuova partnership con La Casa di Cura Salus S.r.l., struttura polispecialistica di ricovero e ambulatoriale nata nel 1955, accreditata con il SSN, che assicura servizi sanitari di elevato standard qualitativo per rispondere al meglio alle richieste dei Pazienti.

Sita a Brindisi, in Via Appia, 366, rappresenta da anni l’eccellenza sanitaria nel nostro territorio e per la prima volta nella sua decennale storia scende in campo al fianco della Valtur Brindisi come Silver Sponsor per la stagione sportiva 2025/26. L’assistenza sanitaria è affidata a circa 150 unità tra medici, infermieri, tecnici, ostetriche ed operatori sociosanitari, dipendenti e collaboratori esterni. La formazione del personale rappresenta la leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale, per la realizzazione degli obiettivi programmati e per una migliore tutela della salute dei cittadini attraverso servizi più qualificati.

La Casa di cura Salus il cui Presidente è il dott. Costanzo Mardighian, è dotata di n. 90 posti letto, di cui 60 accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, dedicati all’attività di ricovero in regime di degenza ordinaria e all’attività di Day Service in regime ambulatoriale. Interamente ristrutturata nel 2007 in conformità con i requisiti previsti dalle normative regionali sull’accreditamento, la Clinica è distribuita su tre piani e suddivisa in camere a uno-due letti dotate di impianti centralizzati di Ossigeno e Aria Medicale e di servizi igienici autonomi (con doccia o vasca), aria condizionata, televisore con cuffia monouso e telefono. Il servizio di ristorazione offre un menù che varia ogni giorno, con due possibilità di scelta per ogni portata del pasto e prevede oltre a pranzo e cena, colazione e merenda.

Grazie ad un sistema cablato, l’ammalato è costantemente seguito dall’accettazione alla dimissione; la Casa di Cura è, infatti, dotata di circa 200 punti telematici attraverso i quali il personale, opportunamente formato ed autorizzato, può in qualsiasi momento accedere alle informazioni relative al paziente o trasmettere per via telematica esami strumentali. I numerosi servizi ambulatori attualmente attivi si avvalgono di tecnologie avanzate: Anestesia e Rianimazione; Cardiologia; Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di II livello; Chirurgia Generale – Vascolare – Vertebrale; Dipartimento di Diagnostica per Immagini; Endoscopia digestiva Gastroenterologia; Fisiatria; Ginecologia e Ostetricia; Laboratorio Analisi; Medicina Generale; Neurologia e Neurofisiologia Clinica; Oculistica; Ortopedia; Otorinolaringoiatria; Psicologia Clinica; Fisiokinesiterapia.

La Casa di Cura, inoltre, ha al suo interno tre sale operatorie fornite di attrezzature tecnologicamente avanzate tra cui l’Angiografo digitale – Siemens Artis Zee Floor – a supporto delle attività di diagnostica ed interventistica radiologica. La Struttura comprende anche il Laboratorio analisi, gli ambulatori, la palestra per la fisiokinesiterapia ed un Centro e laboratorio specializzato nella Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) a supporto delle coppie con difficoltà di concepimento. Al piano inferiore è situato il Dipartimento Diagnostica per Immagini presso il quale è possibile eseguire prestazioni diagnostiche di RM ad alto campo, TAC, Radiologia tradizionale digitale, Ecografia ed Ecocardiografia.

“Oggi è davvero un giorno importante, lo definirei quasi storico per la nostra società sportiva e per tutta la città di Brindisi. Grazie a questa nuova partnership con la Casa di Cura Salus, abbiamo siglato un accordo che mi e ci rende tanto orgogliosi e impreziosisce sotto tutti i punti di vista – dichiara il direttore marketing Andrea Fanigliulo – per la prima volta, la Salus scende in campo al nostro fianco per garantirci un supporto importante e, nel caso ce ne fosse di bisogno, un servizio medico sanitario totalitario di altissimo livello, che andrà a potenziare e ad affiancarsi a tutte le altre eccellenze mediche che già operano al nostro fianco da anni. Un sentito grazie al Presidente, il dott. Costanzo Mardighian e a suo figlio Andrea, persone splendide e disponibili in primis e grandi professionisti con i quali si è raggiunto questo importante accordo”.

Per ulteriori info, prenotazioni e consultazioni, visitare il sito www.casadicurasalus.it o chiamare il numero 0831.581505. Per tutti gli sponsor della Valtur Brindisi, i member e abbonati riduzione dei tempi di attesa nelle prenotazioni e scontistiche dedicate.

Benvenuti in biancoazzurro: #Forzabrindisi



Ufficio Stampa Valtur Brindisi