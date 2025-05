Il Protocollo d’intesa sul Piano di trasformazione Eni-Versalis di Brindisi, sarà oggetto di approfondimento del Coordinamento industria della Cisl Taranto Brindisi, con la partecipazione e gli interventi di delegate e delegati, lunedì 26 maggio p.v. dalle ore 8:00 alle ore 10:00, presso il Best Western Hotel Nettuno, via Angelo Titi n. 41 a Brindisi.

“Intendiamo condividere con le lavoratrici ed i lavoratori, mediante le nostre rappresentanze sindacali, il nostro pensiero sull’attuale fase della vertenzialità per lo sviluppo del territorio, facendo chiarezza sulla nostra iniziativa e sullo stato del confronto con le nostre controparti, smascherando qualsivoglia interpretazione ideologicamente orientata. Approfondiremo i contenuti del Protocollo d’intesa da noi sottoscritto per la riconversione industriale di Versalis verso la tecnologia e la transizione green, con un focus sulle Imprese dell’appalto Eni, in ordine al rinnovo dei contratti in scadenza a fine 2025, perché venga assicurata la salvaguardia occupazionale di tutti i dipendenti sia i diretti che gli indiretti” dichiara Luigi Spinzi, segretario generale della Cisl territoriale che concluderà il dibattito.

UFFICIO STAMPA CISL