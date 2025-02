Anche quest’anno Brindisi continuerà a distinguersi come città della grande scherma internazionale ospitando il prossimo ottobre la nuova edizione della Coppa Europa di Scherma Under 23. L’evento è stato presentato questi giorni alla BIT di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), affermandosi uno degli eventi sportivi di punta della città. Un’occasione per valorizzare Brindisi non solo come palcoscenico internazionale per lo sport, ma anche come destinazione d’eccellenza, capace di coniugare sport, cultura, turismo ed accoglienza.

Le gare della Coppa Europa di Scherma Under 23 si svolgeranno nuovamente al Pala Pentassuglia, con le fasi finali nello splendido scenario del Teatro Verdi di Brindisi. La scherma, con la sua eleganza e la sua storia, si fonderà con l’atmosfera del teatro, trasformando la competizione in un vero e proprio spettacolo, capace di attrarre visitatori e appassionati da tutta Europa, offrendo al pubblico ed agli atleti un’esperienza senza precedenti.

Anche quest’anno, grazie all’entusiasmo ed alla lungimirante visione del Sindaco Giuseppe Marchionna, il Comune di Brindisi darà un contributo significativo all’evento, partecipando attivamente come promotore e componente del comitato organizzatore. Un ruolo di primo piano spetterà a Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, storica società di scherma brindisina, che da generazioni forma campioni di livello internazionale e che sarà impegnata nella logistica della manifestazione. Fondamentale sarà il prezioso apporto dell’Istituto Comprensivo Commenda di Brindisi che, per il terzo anno consecutivo, curerà con passione le spettacolari coreografie e i suggestivi cori della serata inaugurale.

“Portare la scherma in un teatro – dichiara Patrizia Carra, Presidente del Comitato Organizzatore e Dirigente Scolastica dell’IC Commenda – si è rivelata una scelta ambiziosa che valorizza lo sport come forma d’arte e coinvolge la città in modo ancora più profondo. Siamo orgogliosi di offrire a Brindisi un evento che unisce agonismo e cultura in una cornice straordinaria.”

Alessandro Rubino, Vicepresidente del Comitato Organizzatore e Presidente della Società Lame Azzurre “Maestri Zumbo”, aggiunge: “Questa nuova edizione della Coppa Europa di Scherma U23 rappresenterà un’evoluzione importante per la manifestazione. Brindisi rafforzerà il suo ruolo di città dello sport, della cultura e del turismo, distinguendosi nel panorama internazionale, divenendo uno strumento strategico per la crescita del turismo e la promozione dell’identità territoriale.”

L’evento internazionale di scherma, già patrocinato del Ministero della Cultura, dal Ministero degli Affari Esteri e supportato da partner istituzionali di rilievo, sarà la prima tappa del circuito della Confederazione Europea di Scherma (EFC) intitolato «Fencing for Everyone» (U23 European Cup) e si svolgerà sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma (FIS) con il patrocinio della Confederazione del Mediterraneo di Scherma (CO.ME.S).

Per altre informazioni sull’evento: www.europeanfencingcup.com