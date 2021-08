La Coppa Italia di serie C in diretta su AntennaSud. Come ormai vuole la tradizione, il Gruppo editoriale Distante si conferma la casa del calcio pugliese e si fa trovare pronto in occasione delle gare di esordio della nuova stagione agonistica.

Si parte subito con un derby molto sentito, Bari- Fidelis Andria in programma sabato sera alle 20.30 allo stadio San Nicola. A seguire domenica 22 agosto alle 21 Virtus Francavilla – Taranto, altro derby di grande richiamo.

Si tratta di gare molto attese, chi vince passa il turno senza possibilità di appello, i telespettatori di AntennaSud potranno vedere in diretta le nuove compagini, tutto ciò accende di curiosità i tifosi pugliesi.

Ancora un importante sforzo editoriale da parte di AntennaSud, tutto ciò per proseguire nel solco tracciato da tempo ovvero quello di una Tv di servizio sempre molto vicina allo sport.

SEGRETERIA DI REDAZIONE ANTENNA SUD