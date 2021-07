Si svolerà mercoledì 14 luglio, alle ore 18.00, presso il Chiostro S.Paolo, in via De Leo, a Brindisi, il primo incontro dedicato alla conferenza sul futuro dell’Europa sul tema: “La Democrazia europea: tra presente e futuro”, organizzato dall’Università del Salento, Provincia di Brindisi e Legal Theory of European Integration.

Interverranno all’incontro Stefania Attolini, Susanna Cafaro, Paolo Casalino, Saverio Di Benedetto, Claudia Morini e Francesco Spera. Introdurrà i lavori il presidente della Provincia di Brindisi, ing. Riccardo Rossi. Parteciperanno varie associazioni del territorio, rappresentanti istituzionali dei comuni del territorio provinciale.

Il Chiostro San Paolo, grazie all’impegno dell’Ente Provincia, diviene pertanto non solo splendida location per musica e laboratori d’arte per disabili, ma anche per importanti momenti collettivi di discussione su argomenti di alta educazione civica per dare ancora più risalto a cultura, accoglienza, solidarietà.