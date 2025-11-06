Dopo la parentesi in terra siciliana, la Dinamo Brindisi è pronta a riabbracciare il proprio pubblico. Sabato 8 novembre, con palla a due alle ore 18:00 al PalaZumbo, i biancazzurri tornano davanti ai propri tifosi per affrontare il Bim Bum Basket Rende, in una sfida che mette in palio punti importanti e tanta voglia di riscatto.

La squadra brindisina, galvanizzata dalla splendida prova casalinga di due settimane fa ma reduce dallo stop contro la Basket School Messina, vuole riprendere il cammino con la stessa intensità e concentrazione mostrate nelle ultime uscite interne. L’obiettivo è chiaro: confermarsi tra le mura amiche, dove l’energia del pubblico ha spesso fatto la differenza.

L’avversario – Il Bim Bum Basket Rende di coach Di Martino si presenta a Brindisi con un gruppo profondamente rinnovato rispetto alla scorsa stagione. Una squadra giovane, ambiziosa e in crescita, che domenica scorsa ha trovato la prima gioia stagionale nel derby calabrese contro

Catanzaro, risultato che ha dato morale e fiducia all’ambiente.

Sono due i precedenti tra Dinamo e Rende, risalenti ai play-out salvezza della stagione 2023/2024 in Serie B Interregionale: una vittoria per parte, a conferma dell’equilibrio che caratterizza le sfide tra le due formazioni.

Queste le dichiarazioni dell’assistant coach Daniele De Stradis: “Stiamo preparando la partita con Rende con tanta voglia di riscattare la sconfitta di domenica a Messina. Nonostante qualche acciacco, faremo di tutto per mantenere il PalaZumbo imbattuto e renderlo il nostro fortino grazie anche al supporto del nostro pubblico, che sicuramente sabato sarà numeroso sugli spalti!”.

L’appuntamento è fissato per sabato 8 novembre ore 18:00 al PalaZumbo: la Dinamo punta a tornare al successo, sostenuta dalla sua gente e dalla voglia di confermarsi protagonista.

Arbitri dell’incontro: Procacci Aldo di Corato (Ba) – Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (Ba)

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi