La Dinamo Brindisi continua a volare alto, confermandosi al primo posto in classifica grazie all’ottava vittoria su nove gare disputate. Sul parquet di un Palazumbo gremito e caloroso, i biancoazzurri hanno superato la Tecnoeleva Adria Bari con il punteggio di 77-70, al termine di una gara combattuta ed emozionante. Dopo i successi esterni contro Bisceglie e Avellino, la squadra di coach Cristofaro ha mostrato ancora una volta determinazione e qualità, trascinata dal proprio pubblico, autentico sesto uomo.

Coach Cristofaro si affida al quintetto abituale, con Calò che inaugura le marcature portando la Dinamo avanti 10-5 nei primi minuti di gioco. La partita prosegue con un ritmo intenso ed equilibrato, fino al primo strappo dell’Adria Bari, che grazie alle triple di Lupo e Pelucchini si porta sul 15-21. La Dinamo risponde con carattere: i quattro punti di Beltadze e i tiri liberi di Jovanovic permettono di chiudere il primo quarto sul punteggio di 24-21. Nel secondo periodo la gara resta equilibrata, senza che nessuna delle due squadre prenda il sopravvento. Le triple di Di Ianni e Greco dall’angolo consentono alla Dinamo di chiudere il primo tempo avanti 44-41.

Nel terzo periodo arriva lo strappo decisivo della Dinamo: quattro triple consecutive di Calò, Di Ianni e Jovanovic portano il punteggio sul 60-48 al 26′. Il parziale di 21-11 consente di prendere il controllo del match, chiudendo il periodo sul 65-52.Nell’ultimo quarto l’Adria Bari prova una reazione, approfittando di alcune palle perse e di tiri affrettati dei padroni di casa. Un mini parziale di 7-0 firmato da Rodriguez e Pelucchini riporta gli ospiti sul -5 a poco più di un minuto dalla fine. Il sottomano di Jovanovic, miglior realizzatore con 17 punti, e la stoppata di Datuowei mettono il sigillo sulla vittoria finale.

Ora la squadra si prepara a una settimana cruciale con due sfide importanti: giovedì 21 novembre alle ore 20 contro la Virtus Molfetta in trasferta, e domenica 24 novembre alle ore 18, quando tornerà sul parquet di casa per affrontare il Basket Corato nell’ultimo match del girone di andata.

Dinamo Basket Brindisi – Tecnoeleva Adria Bari 77-70 (24-21, 44-41, 65-52, 77-70)

Dinamo Brindisi: Greco 3, De Luca, Jovanovic 17, Urbonas, Datuowei 7, Pulli 9, Stonkus 6, Calò

13, Di Ianni 15, Delvecchio, Beltadze 7 – All.Cristofaro

Adria Bari: Pelucchini 10, Traore 11, Rodriguez 18, Diomede, Rubino, Granieri, Lupo 6, Callara 10,

Preite 3, Zacchigna 5, Anibaldi 6, Schifeo 1 – All. Console

Arbitri: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (Ba) – Stanzione Mario di Molfetta (Ba)

