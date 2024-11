Lions Bisceglie – Dinamo Basket Brindisi 59-72 (19-19, 32-47, 47-59, 59-72)

Lions Bisceglie: Dancetovic 8, Del Rosso, Cavalieri, El Agbani 2, Trentini, Okiljevic 6, Di Cammillo 8, Dip 6, Camporeale, Colombo 13, Suppi 16, Macchia – All. Saputo

Dinamo Brindisi: Greco 3, De Luca, Jovanovic 20, Montanile, Urbonas 3, Datuowei, Pulli 7 , Stonkus 18, Calo’ 9, Di Ianni 10, Beltadze 2 – All. Cristofaro

Arbitri: Del Gaudio Marcello di Massa di Somma (Na) – Perretti Francesco di Napoli

La Dinamo Brindisi si impone con autorità nel match della 7ª giornata di andata, espugnando il campo del Pala Assi di Trani con un convincente 59-72 contro i Lions Bisceglie. Dopo lo stop casalingo della scorsa settimana, i ragazzi di coach Cristofaro ritrovano subito la vittoria e si confermano imbattuti in trasferta, grazie anche alle precedenti affermazioni contro Mola di Bari, Termoli e Taranto, consolidando la prima posizione in classifica con 12 punti.

La partita, iniziata con grande intensità, ha visto le due squadre alternarsi nel prendere il comando del punteggio, mostrando fin da subito una battaglia equilibrata. Dopo un primo quarto combattuto, la svolta per la Dinamo Brindisi è arrivata nel secondo quarto, chiuso con un netto 28-13 a favore dei brindisini: un super parziale di 3-24, aperto dalle triple messe a segno da Di Ianni, Greco e Calò, ha permesso alla squadra di prendere il controllo della gara, toccando il massimo vantaggio sul +17 grazie a un sottomano di Stonkus. Il primo tempo si è quindi chiuso sul 32-47 in favore della Dinamo.

Al rientro dall’intervallo, la Dinamo ha mantenuto il controllo della gara, pur dovendo fronteggiare la tenace reazione dei Lions Bisceglie, spinti dall’incitamento del pubblico di casa e dal tentativo di rimonta guidato da Suppi e Di Cammillo. Nonostante il clima di gioco diventato più fisico e falloso, la Dinamo è riuscita a respingere l’assalto dei biscegliesi grazie alla solidità difensiva e alle prestazioni di Stonkus e Jovanovic, autori di 21 punti in due nel secondo tempo, e protagonisti di una difesa quasi impeccabile. Una vittoria di carattere che esalta la solidità e la determinazione del gruppo di coach Cristofaro, che continua il proprio percorso ai vertici della classifica.

Ora testa al prossimo appuntamento: sabato 9 novembre alle ore 20:00, sfida in trasferta contro la gloriosa Scandone Avellino sul campo del PalaDelMauro. Un match di alta classifica, decisivo per rafforzare la leadership e confermare l’ottimo momento di forma della squadra

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi