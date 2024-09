Inizio di campionato con il botto per la Dinamo Brindisi che, nonostante l’assenza di Darius Stonkus, esce vincente dal confronto contro il Mola New Basket con una prestazione convincente, conclusasi con un meritato 75-87. Sin dai primi minuti, la squadra di coach Cristofaro ha imposto il proprio ritmo, toccando il massimo vantaggio di +17 nel secondo quarto sul 23-40. Tuttavia, Mola non ha ceduto e, con due triple consecutive, ha ridotto il divario fino a -9. La Dinamo, però, ha risposto con una tripla del neo acquisto Jovanovic sul finale del primo tempo, andando negli spogliatoi sul 40-48.

Nel terzo quarto, la Dinamo ha ripreso il controllo del match con un parziale di 9-0, spinto dalla schiacciata di Di Ianni e dalla tripla di Jovanovic, ristabilendo il +17 sul 40-57. Mola, guidata dalle giocate di Lafitte e dai canestri di Macera, ha risposto accorciando il distacco a -10, costringendo coach Cristofaro a chiamare timeout. Nonostante un momento di confusione, la Dinamo è riuscita a ritrovare il proprio gioco grazie al contributo fondamentale di Di Ianni che con 5 punti ha riportato i suoi sul +12.

Nell’ultimo quarto, la Dinamo ha saputo amministrare con lucidità il vantaggio, senza rinunciare ad attaccare il ferro. Grazie ai canestri di Datuowei, Calò e Beltadze, la squadra è riuscita a mantenere costante la pressione offensiva, non permettendo a Mola di rientrare in partita. Il risultato finale di 75-87 è frutto di una prestazione solida e corale, con tutti i giocatori che hanno dato il loro contributo.

La prossima sfida vedrà la Dinamo Brindisi impegnata in casa contro Canusium Basket, sabato 5 ottobre, alle ore 18, per l’esordio stagionale nel nostro PalaZumbo.

Mola New Basket 2012 – Dinamo Basket Brindisi 75-87 (18-27,40-48,58-70,75-87)

Mola New Basket 2012: Tanzi 4, Berardi 8, Macera 14, Laffitte 21, Messina 7, Setti 5, Marco 10, Koncar 4, Lepore, Mazzeo, Ardito, Barnaba 2 – All. Masini

Dinamo Brindisi: Greco 5, Jovanovic 22, Montanile, Urbonas 9, Datuowei 10, Pulli 8, Calò 11, Di Ianni 15, Delvecchio, Beltadze 7- All. Cristofaro

Arbitri: Procacci di Corato (BA) – Conforti di Matera

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi