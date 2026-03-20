La Dinamo Brindisi è pronta a voltare pagina e ripartire subito. Dopo la battaglia persa solo all’overtime sul campo dell’Adria Bari, i biancazzurri tornano davanti al proprio pubblico domenica 22 marzo alle ore 18, per affrontare la Basket Academy Catanzaro nella gara valida per la 25ª giornata del campionato di Serie B Interregionale. Per l’indisponibilità del PalaZumbo, la sfida si disputerà eccezionalmente sul parquet del PalaPentassuglia, in contrada Masseriola.

La Dinamo si presenta all’appuntamento da quarta forza del campionato, con 30 punti in classifica, posizione mantenuta saldamente nonostante lo stop dell’ultimo turno. La sconfitta maturata a Bari ha interrotto la striscia positiva di tre vittorie consecutive, ma non cambia il percorso dei biancazzurri, determinati a riprendere immediatamente il proprio cammino e a confermare la solidità mostrata nelle gare interne. Il precedente stagionale sorride alla formazione brindisina: nella gara d’andata la Dinamo riuscì a imporsi sul parquet calabrese al termine di una prova di grande solidità, trascinata dai 26 punti di Stankovic e dai 20 punti all’esordio di Gonzalez.

L’avversario – Catanzaro si presenta alla sfida occupando il sesto posto in classifica con 26 punti, pur avendo già osservato il turno di riposo e con una gara ancora da recuperare. La formazione calabrese è reduce da due vittorie consecutive e rappresenta un avversario solido e ben strutturato, capace di trovare equilibrio tra fase offensiva e difensiva. Il principale terminale offensivo è l’ucraino Tyrtyshnyk, miglior realizzatore della squadra con una media di 21,5 punti a partita. Da tenere d’occhio anche Gaye, che produce 9 punti e 5,5 rimbalzi di media, e il montenegrino Okiljevic, autore fin qui di 9,9 punti e 5,7 rimbalzi con una percentuale dall’arco superiore al 36%.

Per i biancazzurri si tratta di un nuovo banco di prova contro una squadra in crescita, in una fase della stagione in cui ogni partita assume un peso specifico sempre maggiore nella corsa alle zone alte della classifica.

Arbitri dell’incontro: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (Ba) e De Carlo Francesco di Lecce

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi