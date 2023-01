In attesa dell’uscita in libreria e su tutte le piattaforme digitali prevista per il 3 febbraio, “La Fiaba Nera della Kuçedra”, di Giuseppe Marchionna, ha già ottenuto un importante riconoscimento vincendo la VII Edizione del Premio NebbiaGialla per romanzi inediti.

IL LIBRO:

Piergiorgio Sovieri, detto Pigì, è un affermato giornalista di Brindisi con il pallino dell’investigazione. Quando una ragazza e un ragazzo albanesi vengono giustiziati appena scesi dal traghetto da Valona, con modalità che evocano un’esecuzione di tipo mafioso, Pigì si trova costretto a indagare sia per fini giornalistici che come collaboratore degli inquirenti. Si scopre che la madre della ragazza uccisa è una donna bellissima, ingombrante, spregiudicata e molto chiacchierata. Il suo soprannome in patria evoca una figura mitologica della cultura albanese: la Kuçedra. Intessendo un rapporto sempre più stretto con la donna, Pigì diventerà protagonista di una storia appassionante tra le due rive dell’Adriatico, ripercorrendo le tappe e le contraddizioni della grande migrazione albanese in Italia dei primi anni Novanta, e riuscendo a svelare terribili segreti tenuti a tacere per troppo tempo.

L’AUTORE:

Giuseppe Marchionna, detto Pino (Brindisi, 14 luglio 1953), è un politico ed economista italiano.

Marchionna ha vinto diversi riconoscimenti attribuiti dall’Unicef che lo ha nominato “Difensore ideale dei bambini del 1991”; l’artista albanese Alfred Mirashi Milot, gli ha dedicato un ritratto come personaggio-chiave; infine dalla Città di Valona, che lo ha insignito del titolo di Cittadino Onorario.

Dettagli

Titolo: La Fiaba Nera della Kuçedra

Autore: Giuseppe Marchionna

Genere: Giallo Noir, Avventura, Thriller e suspence, Spionaggio

Editore: Laurana Editore

Collana: Calibro 9. Gialli & noir

Formato: Brossura

Data Pubblicazione: 03/02/2023

Pagine: 320

Lingua: Italiano

Isbn: 9791280845245

