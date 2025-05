Asfaltata la Virtus Mesagne e si vola alle semifinali dei Playoff di Serie C Interregionale.

La squadra di Coach Laghezza asfalta i Gladiatori della Virtus Mesagne nella terza gara dei Playoff.

Grande prova di squadra dei ragazzi dell’Assi, che fin dal primo minuto hanno lottato e portato a casa una di quelle partite che era già un risultato scontato per i mesagnesi.

Guidati da un super Guido e dal duo Kibildis e Calcagni, a suon di triple e rimbalzi difensivi, davanti ad un folto pubblico di mesagnesi, chiudono gara 3 ed ora si vola in semifinale contro il Foggia domenica 11 Maggio.

Sapevamo che non era una gara facile, sapevamo che ci saremmo ritrovati in una bolgia, ma i nostri ragazzi, come già successo durante il campionato, non hanno mai mollato.

Orgoglio Assi ed orgoglioso di tutta la nostra società – mai mollare e sempre forza GAW Assi Brindisi

Ilaria ANTELMI

Dirigente Assi Basket Brindisi

Comunicato stampa GAW Assi Basket Brindisi