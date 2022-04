… L. mi chiama da Torino …

si è svegliata presto perché vuole essere la prima a farmi gli auguri … è una tradizione …

lo fa canticchiandomi il motivetto augurale …

è felice, solare …

mi parla della sua laurea imminente …

dei suoi progetti …

delle sue speranze …

da un po’ di tempo sembra rinata e a me appare anche più bella … emana felicità e sensazioni positive …

L. ha un’allegria contagiosa …

è responsabilmente spensierata …

penso alla sua età e al suo futuro …

non ricordo quasi la mia gioventù …

ne ho molte immagini e saprei ricostruire dettagliatamente certe serate epiche o certi viaggi memorabili …

saprei persino riportare frasi complete dette o ascoltate … chiudendo gli occhi, forse , saprei rivedere certi colori o ricreare suoni, sapori o piaceri …

ma mancherebbe comunque quel profumo che emana L. …

quello sguardo vivo …

di fronte al sole …

non me lo ricordo …

non fa niente …

chiudo e sul telefonino trovo i primi messaggi …

molti amici sinceri e pochi conoscenti …

S. mi porta un caffè e mi bacia con tenerezza …

parliamo di noi e di stasera …

andremo a vedere Ghost , il musical …

ci ripromettiamo, al rientro, di lavorare assieme al tornio …

ci pensi ? …

te lo immagini? …

ci ridiamo su …

su Face time mi chiama M. …

anche lui a Torino …

si piazza il telefonino di fronte e decidiamo di fare colazione assieme …

mi parla dei suoi progetti e delle sue speranze …

per lui la vita è quello che deve ancora venire …

al massimo sono sprazzi di presente …

il passato non gli interessa …

forse, semplicemente non ne ha …

il mio, invece, è una scatola piena di tantissime cose …

quelle che non ho avuto, quelle che avrei voluto, quelle che ho perso …

naturalmente penso anche a quelle che vorrei e che non avrò …

ma anche M. è contagioso …

anche lui mi coinvolge in sogni e futuro che non mi appartengono … per quest’estate prepara un viaggio Puglia coast-to-coast con amici e amiche …

ce li presenterà, dice …

ci piaceranno, ne è sicuro …

immagino caldissime giornate sul Gargano o sulla costa leccese e per un po’ mi faccio trasportare anch’io …

pà , ma sarà possibile ? …

speriamo …

gli dico di si …

il virus diminuirà la sua carica o scomparirà …

la guerra è destinata a finire in poco tempo e la crisi economica ed energetica sarà sicuramente scongiurata …

credici !!! …

andrà tutto bene …

chiudo e riprendo il pc …

ho altri messaggi di auguri …

andrà tutto bene , mi ripeto …

bisogna crederci …

esperti di catastrofismo parlano intanto in televisione alternando scenari apocalittici di guerra e pandemia …

cerco di non sentirli …

andrà tutto bene …

per L., per M. …

per tutti i nostri ragazzi che meritano di provarci …

di sbagliare, di cadere, di rialzarsi, di soffrire e di ridere …

di vivere …

e anche di invecchiare …

e di avere pochi rimorsi e pochissimi rimpianti …

e di avere figli e figlie da vedere crescere …

andrà tutto bene …

va già tutto bene perché L. ed M. sono felici …

e crescono e studiano …

ed oggi è un giorno speciale e bellissimo senza guerra, senza crisi e senza pandemia …

ho promesso ai ragazzi di mandargli qualche foto dal teatro …

e sono davvero incazzato perché, porcaeva, non ho mai comprato un tornio …

ma perché non ci ho mai pensato ? …

vabbè, sarà per l’anno prossimo …

Oggi, 8 aprile 2022 , a casa prima di prepararmi per il teatro