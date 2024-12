Natale con i tuoi… e con i grandi dell’arte italiana, che hanno reso eterni sette secoli di espressioni estetiche pittoriche o scultoree. La grande mostra “G 7 – Sette secoli di arte italiana”, curata dal prof. Pierluigi Carofano ed allestita nel castello di Mesagne (Brindisi), non riduce gli orari di apertura in questi giorni di festa e conferma le prenotazioni pervenute, anche perché, in questi giorni che separano dalla fine dell’anno ci sono ricorrenze da celebrare e soprattutto c’è un clima tutto particolare che i visitatori possono apprezzare.

«Innanzi tutto l’organizzazione ha confermato che la mostra resterà aperta tutti i giorni secondo gli orari prestabiliti e cioè al mattino dalle ore 9 alle ore 13 e al pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20, anche nel giorno di Natale e di santo Stefano – spiegano dalla direzione -. Le previsioni meteo favoriscono una passeggiata ed una visita sia al mattino, sia nelle ore pomeridiane quando si vuole respirare un po’ di aria diversa dal solito e sicuramente passeggiare tra un Raffaello ed un Guido Reni non è avventura che si verifica ogni Natale…».

