Si è tenuta nella mattinata odierna, presso la Sala conferenze “Mario Marino Guadalupi” del Comune di Brindisi, la cerimonia di premiazione delle classi aderenti al Progetto “ L’Ecopagella di Capitan Eco: missione raccolta differenziata”.

Un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’amministrazione comunale sul tema della raccolta differenziata che ha visto gli alunni delle 88 classi partecipanti al progetto, raccogliere ben 7000 pagelle. Attività laboratoriali, giochi interattivi ed interviste a parenti e conoscenti su tipologia di rifiuto, metodo di smaltimento ed impatto ambientale, hanno caratterizzato un percorso di conoscenza e sensibilizzazione sulla materia molto interessante e sempre attuale.

Ad aggiudicarsi il primo premio, i bambini frequentanti la classe IV ^ B “G. Rodari” dell’ I. C. S. “Cappuccini “ di Brindisi, veri e propri ambasciatori per la tutela dell’ambiente, supportati dalle insegnanti Pagliara Elena, Scarati Maria Angela, Attanasio Eleonora, Russo Emanuela e Solimeo Antonietta.

Le docenti ringraziano il personale di segreteria e in modo particolare la Dirigente scolastica, Rosetta Carlino, per essere da sempre sensibile alle tematiche ecologiche, per aver contribuito a rendere i suoi alunni cittadini più consapevoli e per aver favorito un circolo virtuoso capace di raggiungere tutta la comunità. Grande la soddisfazione dei nostri alunni che, insieme al contributo delle famiglie, possono aspirare consapevolmente a vivere in un ambiente più salubre ed in una città più ecosostenibile.