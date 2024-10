Messa alle spalle l’importante vittoria di Camerano in campionato, la Junior Fasano si accinge a decollare verso Atene, dove alle 18.30 di venerdì e sabato, 25 e 26 ottobre, scenderà in campo nell’OAKA Sport Hall Kassimatis di Maroussi per le due sfide del 2° Round della EHF European Cup.

Esordio dunque in terra greca per il club biancazzurro, che affronterà dunque la fortissima squadra ellenica, prima a punteggio pieno nel proprio campionato, dopo la tirata finale “scudetto” persa lo scorso anno contro l’Olympiakos.

Il club allenato da Frédéric Bouzon (il cui acronimo iniziale si traduce con “Unione Atletica di Costantinopoli”), vanta nel proprio palmares anche 5 titoli nazionali e 4 coppe di Grecia, e si presenta tra le favorite dell’EHF European Cup 2024/25, per questo il confronto si presenta certamente difficile per la Junior, comunque desiderosa di confrontarsi con un team di tal calibro.

“L’AEK è una squadra creata per arrivare in fondo a questa competizione – dichiara coach Domenico Iaia – Ha giocatori di stampo europeo, ha storia ed abitudine a questi scenari (avendo anche vinto questo torneo nel 2021). Noi vivremo queste partite senza patemi e sfrutteremo queste gare come preparazione al tour de force che ci aspetta dal 30 ottobre (derby a Conversano) al 16 dicembre, quando affronteremo l’ultimo match prima della lunga sosta. Saremo ancora senza Joao Marinho Da Cunha, per questo cercheremo nuove soluzioni e nuovi adattamenti, visto che il suo rientro sembra non prossimo”.

Le due sfide saranno arbitrate dai sig.ri Bogdan Kaludjerovic ed Ivan Vujacic (Montenegro), alla presenza del delegato EHF sig. Vladimir Jovic (Bosnia ed Erzegovina).

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO