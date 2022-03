La Limongelli Dinamo Basket Brindisi mantiene la testa della classifica del campionato di Serie C Silver grazie alla decima vittoria consecutiva, giunta nel match contro la Fortitudo Francavilla terminato 102-68.

Una gara mai in discussione per i ragazzi di coach Cristofaro che sono scesi in campo con estrema concentrazione, non cadendo nell’errore di considerare “semplice” la gara contro la squadra ultima in classifica.

Linea tracciata fin dal primo quarto, concluso sul 36-10, grazie allo show balistico di Kibildis (12 punti con 4 bombe) e Staselis (13 punti). Per gli ospiti buona prova di Cito, punto di riferimento offensivo. Nel secondo tempino coach Cristofaro utilizza tutti gli uomini a sua disposizione con gli under Scivales, Epifani, Mazzeo e Greco (7 punti per lui) in campo e primo tempo chiuso sul 54-29.

Nella ripresa la Dinamo continua a macinare il suo gioco veloce, grazie alla difesa arcigna e alle fulminanti aperture a tutto campo: capitan Rollo insieme a Pulli, Pellecchia, Caloia e Ferrienti toccano quota 82 al 30’, con i viaggianti fermi a 48. Tra i giovani atleti di Francavilla da segnalare le prestazioni di Cito (19 punti), Cianci, Kristapson e Carone. Ultimo quarto amministrato e gestito al meglio dagli under della Dinamo e con l’ultimo arrivato Diego Martino che macina minuti importanti per completare il pieno recupero di condizione e che, per la seconda gara consecutiva, è il terzo miglior marcatore di squadra con 14 punti, dopo la coppia Staselis (23) e Kibildis (21 con 7 triple), a testimonianza dell’assoluto valore dell’atleta.

Archiviata la pratica Francavilla, oggi si torna subito in palestra per preparare la difficile gara di mercoledì 9 marzo a Lecce contro La Scuola di Basket, nel match valido per il recupero della 11° giornata di andata. Palla a due alle ore 20:30 sul parquet del PalaVentura di Piazza Palio: dalle ore 20:25 diretta streaming della partita sulla pagina www.facebook.com/dinamobrindisi.

Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Fortitudo Francavilla 102-68 (36-10, 54-29, 82-48, 102-68)

Dinamo Brindisi: Greco 7, Staselis 23, Epifani 2, Pellecchia 6, Rollo 5, Ferrienti 6, Pulli 9, Caloia 2, Mazzeo, Martino 14, Scivales 7, Kibildis 21. All. Cristofaro, Assist. Lozito e Puce

Fortitudo Francavilla: Cito 19, Marinotti 3, Napolitano 5, Carriere, Martinelli, Kristapson 10, Carone 9, Cianci 11, Liace 6, Gaeta 5. All. Sordi

Arbitri: Franco di Bitritto (BA) e Squeo di Bari

Ufficio Comunicazione – Limongelli Dinamo Basket Brindisi