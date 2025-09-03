La Riserva Naturale di Torre Guaceto si prepara ad accogliere un evento celeste di rara bellezza: domenica 7 settembre, il cielo offrirà lo spettacolo dell’eclissi lunare totale, durante la quale la Luna si tingerà di rosso dando vita al suggestivo fenomeno della Luna di Sangue.

La Luna di Sangue è il risultato di un’eclissi lunare totale, quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna.

In quel momento, l’atmosfera terrestre filtra e devia la luce solare: le frequenze blu vengono disperse, mentre quelle rosse passano e si riflettono sulla superficie lunare, tingendola di una sfumatura rossastra o ramata.

A Torre Guaceto l’osservazione di questo fenomeno sarà particolarmente suggestiva, con l’orizzonte libero sul mare nel cielo terso a fine estate.

L’eclissi sarà visibile a occhio nudo, senza strumenti, ma l’osservazione sarà arricchita dal racconto di un narratore ed un astrofilo, che guideranno il pubblico tra scienza, curiosità astronomiche e suggestioni culturali legate alla Luna.

Un’occasione unica per vivere la riserva sotto un’altra luce — quella della Luna — e lasciarsi affascinare dallo spettacolo cosmico che si compirà sopra le nostre teste.

L’evento rientra tra le attività di tutela e promozione del patrimonio naturalistico del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ed è realizzato da Cooperativa Thalassia.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L’appuntamento sarà per domenica 7 settembre alle ore 19.00

Le attività sono a numero limitato e con prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: www.cooperativathalassia.it/calendario – WhatsApp +39 331 9277579 – segreteria@cooperativathalassia.it – Facebook: Thalassia Coop – Instagram: Thalassia Cooperativa