“La nuova rivoluzione industriale sotto-banchina” è il tema di un evento promosso dall’International Propeller Club, Port of Brindisi organizzato per il 24 Settembre 2021 presso Sala Comitato dell’Autorità di Sistema Portuale di Brindisi (Stazione Marittima).

Negli ultimi 250 anni l’avvento delle fabbriche ha cambiato le sorti dell’economia dei paesi più ricchi e ha dato forma a quello che è il Mondo attuale. Occorre analizzare le origini, gli sviluppi e le inversioni di tendenza alternate a periodi di crisi (quest’ultimi, come nell’attuale periodo, dettati da eventi imprevedibili come il Covid-19 o il blocco del Canale di Suez) per arrivare a parlare dell’ultimo capitolo della nostra storia, caratterizzato dalla globalizzazione (anche regionale) e dall’avvento della rivoluzione digitale.

Una nuova era oggi è alle porte: “La nuova rivoluzione industriale sotto-banchina”.

Il programma previsto per il 24 settembre 2021, organizzato sia in presenza che con modalità “da remoto”, vuole essere una giornata dedicata a tutto il mondo industriale, locale, regionale e nazionale.

Si affronteranno i temi della Blue Economy, della digitalizzazione, della formazione, della transizione energetica e della re-industrializzazione. L’obiettivo, ovviamente, è quello di intercettare e creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo per la piattaforma logistica della Puglia e, in particolar modo, per Brindisi.

La Regione Puglia, difatti, punta molto sullo sviluppo delle infrastrutture strategiche e della mobilità sostenibile, potendo contare su invidiabili punti di forza quali:

● il suo posizionamento nel Mediterraneo;

● la capillarità delle attività produttive (la Puglia è la seconda regione in Italia per numero di presenze industriali-manifatturiere che esportano in tutto il Mondo);

● la presenza di attività siderurgiche;

● la presenza di un tri-polo portuale come Brindisi, Bari e Taranto, servito anche da altri porti minori;

● la disponibilità di un prodotto turistico ad alto valore aggiunto.

In questo contesto altamente competitivo, il porto di Brindisi può concretamente essere soggetto propulsore per la Puglia e il Mezzogiorno, in grado di conquistare una posizione di riferimento nel Mediterraneo nel campo della logistica e dei trasporti.

Riconosciuto per la sua importanza commerciale sin dai tempi dell’antica Roma, il porto di Brindisi ha assunto negli anni una crescente vocazione turistica e industriale. Oggi, complice l’avvento delle nuove autostrade del mare che connettono il versante tirreno a quello adriatico, il porto di Brindisi assume una nuova centralità, congiungendo diversi traffici che partono dai Balcani, dal Nord Europa, dalla Spagna, sino ad arrivare alla Sicilia e all’Africa.

Non solo, il porto è attraversato da una significativa transizione industriale che può determinare una vera e propria ri-funzionalizzazione dello stesso scalo a vantaggio di nuovi traffici.

Alcuni tra i principali punti di forza dell’area portuale di Brindisi sono:

● la presenza di una “Super ZES” che, per le sue peculiarità e potenzialità, è unica in Italia;

● l’area di Capobianco, futuro porto franco estremamente attrattivo per il reshoring e l’Industria 4.0;

● la disponibilità di aree portuali di 12 ettari con possibilità di crescita fino a 40 ettari;

● l’implementazione di una Zona Franca Doganale privata;

● la presenza di aree e banchine portuali libere dai limiti di dragaggio e del cono d’atterraggio;

● la presenza di un collegamento ferroviario nell’area portuale che consente il trasporto intermodale;

● la prossima realizzazione di un collegamento ferroviario tra l’aeroporto e la rete ferroviaria.

Dunque, il porto di Brindisi, assieme ai vicini scali di Taranto e Bari, fa parte di un sistema portuale integrato unico a livello meridionale che può rilanciare l’intero Mezzogiorno e garantire nuove opportunità di sviluppo e di riqualificazione ambientale e sociale.

Bisogna, pertanto, cogliere le opportunità di questo eccezionale momento storico, intercettare tutte le linee di finanziamento disponibili (PNRR ecc.) e rilanciare il comparto portuale brindisino e pugliese.

Questo è il momento di non sbagliare e di fare sul serio.

Questo è il momento delle scelte.

Partiamo da Brindisi. Parliamone a Brindisi.

In occasione dell'evento, gli spazi della stazione marittima si tingeranno d'arte con creazioni che omaggiano la città di Brindisi ed il mare, realizzate dagli artisti: Genny Giammaruco, Giulia Ruggiero e Nuno Nascimento.

Allestimento a cura di Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti.

Allestimento a cura di Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti.

PROGRAMMA

“La nuova rivoluzione industriale sotto-banchina”

Evento promosso dall’International Propeller Club Port of Brindisi

#ZES #sostenibilità #innovazione #tecnologia #saperfare #ambiente #logistica #transizionenergetica #industry

#manufatturiero #automotive #reshoring

24 settembre 2021

BRINDISI – Sala Comitato – Stazione Marittima

09.00-09.30 Registrazione /welcome coffe

09.30 Saluti di apertura

Barbara Colonnello – Agenzia di Servizi della Comunicazione PROMOEST

Maria De Luca – Presidente International Propeller Club Port Of Brindisi

Michele Emiliano – Presidente Regione Puglia

09.50 Relazione Introduttiva a cura di

Maurizio D’Amico – Presidency Cabinet, FEMOZA ” The World Free & Special Economic Zones Federation”

Alessandro Panaro – Responsabile servizio maritime & energy SRM

Elena De Luca – ENEA – progetto ENTRANCES sugli impatti economici e sociali delle politiche di de-carbonizzazione – Case Studi del progetto: BRINDISI

Rocco Lombardi – CISAMBIENTE Confindustria Ambiente

10.50 Tavola Rotonda 1 – Lo sviluppo, le strategie e i bisogni del comparto portuale e industriale pugliese

Modera: Prof. Federico Pirro Docente Università di Bari

Speakers:

Armando De Girolamo – Amm.re Unico LOTRAS Trasporti/intermodalità

Angelo Di Giovine – Responsabile Affari Istituzionali per la Puglia di Enel Spa

Roberto Rabbone – CFO – Chief Financial Officer SCANDIUZZI SPA

Franco Gentile – Amm.re Unico CO.MO. SUD Srl

Luigi Vartuli – Amm.re AD Ionio Fuel

Alessandro Ferrari – Direttore Assiterminal

12.10 | Key Note

Natale Mazzuca-Vicepresidente CONFINDUSTRIA per l’economia del mare

Luca Sisto – Direttore Generale CONFITARMA

Ivano Russo – Direttore Generale CONFETRA

Marcello Di Caterina – Vicepresidente ALIS

12.50 Light lunch

14.20 | Tavola Rotonda 2 – Focus sul porto di Brindisi

Modera: Umberto Masucci – Presidente International Propeller Clubs

Speakers:

Riccardo Rossi – Sindaco di Brindisi

Fabrizio Coke – Comandante Capitaneria di Porto di Brindisi

Donato Marcello Totaro – Agenzia delle Dogane sede di Brindisi

Gabriele Menotti Lippolis – Presidente CONFINDUSTRIA Brindisi

Ugo Patroni Griffi – Presidente Adsp del Mar Adriatico Meridionale

Alessandro Delli Noci – Assessore sviluppo economico Regione Puglia

Mauro D’Attis – Camera dei Deputati

16.00 Coffee break

16.20 | Tavola Rotonda 3 – Il bisogno di nuove infrastrutture per il Mezzogiorno e per l’Italia ai tempi del PNRR. Necessità, strategie,

obiettivi, tempistiche per il rilancio delle infrastrutture terrestri e digitali.

Modera: Prof. Abele Carruezzo – Direttore scientifico testata giornalistica Il Nautilus

Speakers:

Ilaria Giannoccaro – Docente Politecnico di Bari e Coordinatrice del Master di II livello di Economia. Esperta di Economia Circolare

Sergio Prete – Adsp del Mar Ionio porto di Taranto

Mario Sommariva – Adsp del Mar Ligure Orientale – porti di La Spezia e Marina di Carrara, firmati protocolli con ENEL e SNAM su decarbonizzazione e transizione energetica

Anna Maurodinoia – Ass. ai trasporti e mobilità sostenibile Regione Puglia

Laura Castellani – Direttore Digital Transformation Agenzia delle Dogane

Conclude

Ugo Patroni Griffi – Adsp del Mar Adriatico Meridionale

Abbinate all’evento due MOSTRE D’ARTE

con creazioni che omaggiano la città di Brindisi ed il mare realizzate dagli artisti: Genny Giammaruco, Giulia Ruggiero e Nuno Nascimento.

Allestimento a cura di Ilaria Caravaglio e Valeria Gatti.

