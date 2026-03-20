March 20, 2026
Mar 20, 2026    Posted by    Volley

Ultima gara nella Pool Promozione per la Olio Pantaleo Fasano, in trasferta in quel di Messina contro il Gruppo Formula3. Gara alla portata delle fasanesi contro la squadra siciliana ferma a 5 punti in classifica e che terminerà la sua esperienza in questa Pool Promozione dando l’arrivederci alla prossima stagione. Le due squadre si ritroveranno nella prossima stagione di serie A2-Tigotà avendo raggiunto la salvezza matematica salvezza nella regular season. Gruppo Formula 3 cenerentola di questa Pool Promozione non avendo incamerato un solo punto e ferma quindi ai soli 5 punti ereditati dalla prima fase del campionato. Nella gara di andata giocata al Pala Vigna Marina di Fasano le gialloblù si imposero con netto 3-0. Vittoria che portò il bottino della Olio Pantaleo a ben 18 punti in classifica. Roster messinese che in Aneta Zojzi e Giulia Viscioni ripone i suoi punti di forza e che nel match di andata provarono ad impensierire le gialloblù. Fasanesi che trovarono in Candela Sol Salinas e Federica Piacentini due riferimenti importanti in grado di mettere in difficoltà le siciliane.
A questo match di ritorno le ragazze di coach Paolo Totero arrivano dopo ben 4 sconfitte di fila ma con la consapevolezza di poter chiudere al meglio questa Pool Promozione.
“Siamo all’ultimo impegno di Pool Promozione e guai a sentirci favoriti in questa gara. Il Messina è in ultima posizione ma sino all’ultima gara scorsa ha sempre mostrato grande impegno in tutti i match disputati mettendo in seria difficoltà gli avversari. Noi arriviamo da un periodo un pò complicato e questo deve metterci nelle giuste condizioni di fare molta attenzione in una gara che potrebbe nascondere molte insidie. Bisogna ritrovare le giuste convinzioni per affrontare al meglio questa gara e il prossimo turno di play-off.” Paolo Totero.
Gara che potrebbe riaprire scenari nuovi come la conquista del’8° posto ai danni dell’Itas Trentino che andrà a far visita all’ Altafratte Padova. Partita molto complicata per la formazione trentina contro la terza forza di questa Pool Promozione. Un eventuale successo delle padovane potrebbe rilanciare le fasanesi all’8° posto e trovare proprio l’Altafratte Padova come avversaria nei quarti di finale dei play off Promozione.

Giada Amatori

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