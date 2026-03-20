Ultima gara nella Pool Promozione per la Olio Pantaleo Fasano, in trasferta in quel di Messina contro il Gruppo Formula3. Gara alla portata delle fasanesi contro la squadra siciliana ferma a 5 punti in classifica e che terminerà la sua esperienza in questa Pool Promozione dando l’arrivederci alla prossima stagione. Le due squadre si ritroveranno nella prossima stagione di serie A2-Tigotà avendo raggiunto la salvezza matematica salvezza nella regular season. Gruppo Formula 3 cenerentola di questa Pool Promozione non avendo incamerato un solo punto e ferma quindi ai soli 5 punti ereditati dalla prima fase del campionato. Nella gara di andata giocata al Pala Vigna Marina di Fasano le gialloblù si imposero con netto 3-0. Vittoria che portò il bottino della Olio Pantaleo a ben 18 punti in classifica. Roster messinese che in Aneta Zojzi e Giulia Viscioni ripone i suoi punti di forza e che nel match di andata provarono ad impensierire le gialloblù. Fasanesi che trovarono in Candela Sol Salinas e Federica Piacentini due riferimenti importanti in grado di mettere in difficoltà le siciliane.

A questo match di ritorno le ragazze di coach Paolo Totero arrivano dopo ben 4 sconfitte di fila ma con la consapevolezza di poter chiudere al meglio questa Pool Promozione.

“Siamo all’ultimo impegno di Pool Promozione e guai a sentirci favoriti in questa gara. Il Messina è in ultima posizione ma sino all’ultima gara scorsa ha sempre mostrato grande impegno in tutti i match disputati mettendo in seria difficoltà gli avversari. Noi arriviamo da un periodo un pò complicato e questo deve metterci nelle giuste condizioni di fare molta attenzione in una gara che potrebbe nascondere molte insidie. Bisogna ritrovare le giuste convinzioni per affrontare al meglio questa gara e il prossimo turno di play-off.” Paolo Totero.

Gara che potrebbe riaprire scenari nuovi come la conquista del’8° posto ai danni dell’Itas Trentino che andrà a far visita all’ Altafratte Padova. Partita molto complicata per la formazione trentina contro la terza forza di questa Pool Promozione. Un eventuale successo delle padovane potrebbe rilanciare le fasanesi all’8° posto e trovare proprio l’Altafratte Padova come avversaria nei quarti di finale dei play off Promozione.

Giada Amatori