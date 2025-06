La Pantaleo Podio Fasano è promossa in serie A2.

Davanti ad un numeroso pubblico le ragazze del Presidente Abete travolgono il Marsala, in una gara in cui chi vinceva otteneva la promozione, conquistando la serie A2. A termine di un campionato entusiasmante il sogno si avvera.

Il merito è di tuta la società, staff tecnico e delle atlete.

Ma non ultimo dagli sponsor ,dalla famiglia Pantaleo alle attività che hanno voluto stare vicino ad una realtà unica nel volley provinciale.

“Questa sera siamo felicissimi per questa grande impresa – è il commento di Renzo Abete a fine gara – per questa grande affermazione. Non era facile battere le nostre avversarie, alle quali vanno i nostri complimenti per il grande play-off disputato, però questa vittoria suggella nella maniera migliore la nostra stagione sportiva ed organizzativa. Complimenti a tutti coloro che con sacrificio e spirito di collaborazione hanno reso possibile tutto questo”.

La Pantaleo Fasano scende in campo con la determinazione di chi vuol chiudere quest’annata nei migliori dei modi.

Primo set a favore delle ragazze fasanese che chiudono con il punteggio 25-22 con Bondavalli e Cecchini, tra le ospite, che cercano di contrastare la marea gialloblù, ma nulla possono .

Secondo set sulla falsariga del primo con un punteggio ancora più secco 25-17.

Il terzo set è di appannaggio delle viaggiante 22-25 ,per poi arrivare al quarto set che sancisse l’inizio dei festeggiamenti ai quali partecipa anche il primo cittadino ,il sindaco Francesco Zaccaria, uomo da sempre vicino allo sport cittadino.

“Siamo da serie A2 –sono le parole del DS Michela Cofano– grazie a un campionato condotto in maniera impeccabile e per tutto quello che siamo stati capaci di portare avanti in questa meravigliosa stagione compreso l’organizzazione delle F4 di Coppa Italia. Ora ci concediamo un pò di meritato riposo e tra qualche giorno subito a lavoro per la nostra prima di A2”.

MVP della serata una strepitosa Irene Botarelli che con 26 punti ha trascinato le compagne di squadra al successo finale, con l’apporto di Lucrezia De Dominicis, Francesca Di Coste, Ilaria Maiorano, Chiara Albano, Adelaide Soleti, Valentina Mearini, Marta Campana, Federica Vittorio, Chiara Vinciguerra e la capitana Valentina Martilotti.

Ma non bisogna dimenticare colui che è il vero regista il coach Paolo Totero alla seconda promozione , con i suoi collaboratori Pietro Tanzarella e Giuseppe Catapano allo scoutman Giorgio Cesari e al responsabile dell’area atletica Andrea Blasi.

Il tabellino della gara

Pantaleo Podio Volley Fasano – Enodoro MarsalaVolley TP 3-1

(25-22, 25-17, 22-25, 25-17)

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 5, Negro 8, De Dominicis, Di Coste, Campana 12, Vinciguerra 7, Botarelli 26, Vittorio Martilotti 12, Soleti,. All. Totero.

Enodoro Marsala Volley TP: Pozzoni 15, Caserta 9, Cecchini 7, Corroux, Zingoni 2, Oggioni, Grippo 1, Bondavalli 2, Messaggi 6, Varaldo 19, Carpio, Guastella. All. Giangrossi.

Arbitri: Deborah Vangone, Eleonora Nassiz

Amatori Giada