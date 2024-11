Pantaleo Podio Volley Fasano vincente in quel di Roma contro le giovanissime del Volleyrò Casal dei Pazzi Roma.Rispettate le previsioni della vigilia che vedevano le fasanesi temere la sfida contro le romane che ancora una volta dimostrano di essere un roster molto competitivo grazie ad un gioco molto veloce e molto incisivo nella parte offensiva. Partita che si mette subito bene per le fasanesi che a metà set sono in vantaggio con un cospicuo punteggio. Le romane però non ci stanno e cominciano a mettere in difficoltà le gialloblu annullando il break del Fasano per poi portarsi in vantaggio sino alla chiusura del primo set vinto 25-22. Alla ripresa del gioco la gara si infiamma con le due formazioni che non si risparmiano. Qui ancora una volta esce la grande esperienza delle fasanesi che con un finale di grande livello pareggiano i conti. La grande verve delle padrone di casa però viene nuovamente fuori nel terzo set e dopo un’altra battaglia punto a punto riescono a portare a casa il primo punto della serata. A questo punto la gara cambia forma con Valentina Martilotti e compagne che ancora una volta tirano fuori grinta e determinazione e con molto mestiere mettono alle corde le avversarie pareggiando prima i conti per poi vincere il match al decisivo tie-break.

“È stata una partita altalenante contro un avversario molto prestante – commenta a fine gara coach Paolo Totero – noi invece siamo andati a corrente alternata dove in alcuni momenti abbiamo fatto cose egregie e in altri commesso errori che si potevano evitare. D’altronde abbiamo vinto contro una formazione molto forte formata da giovanissime atlete che attaccano sempre con un gioco molto veloce e che presto verranno lanciate nel circus della serie A. Siamo certi che qui a Roma sarà molto difficile per tutti portare a casa la vittoria. Noi siamo stati bravissimi a ottenere questa vittoria che ad un certo punto sembrava molto difficile, dimostrando di essere una squadra che sa vincere soffrendo e che sa portare a casa le vittorie anche non esprimendo un gioco molto lineare grazie alla grande esperienza”.

Volleyrò Casal de Pazzi Roma –Pantaleo Podio volley Fasano: 2-3

(25-22; 23-25; 25-22; 18-25; 12-15)

Volleyrò Casal de Pazzi Roma: Mastrangelo 4, Viti 3, Hernandez 2, Bovolenta, Talarico 13, Mori 7, Bonafede, Fusco 19, Moss 28, Ferriozzi, Cantoni, Evangelista, Ruggieri. All. Cristofani.

Pantaleo Podio Volley Fasano: Maiorano, Mearini 14, Albano 7, Negro 3, Di Coste 2, Campana 9, Vinciguerra, Botarelli 22, De Dominicis, Martilotti 12, Soleti 1, Vittorio. All. Totero.