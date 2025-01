La Pantaleo Podio Volley Fasano batte la Sirdeco Pescara chiudendo il girone di andata in testa alla classifica provvisoria. Una gara dove le viaggianti non hanno per niente impensierito la squadra fasanese, troppo netta la differenza. Le gialloblù di coach Tornerò mantengono invariato il vantaggio sulla diretta inseguitrice il Pomezia. G “Abbiamo vinto una gara apparentemente facile – afferma coach Totero – soprattutto a livello mentale dove poteva risultare difficile mantenere la massima concentrazione. Ed invece le ragazze sono state molto brave a non perdere la giusta attenzione nei momenti topici della gara. All ’inizio dei rispettivi set abbiamo concesso qualcosa giocando punto a punto, ma poi quando è stato il momento di spingere lo abbiamo fatto molto bene vincendo meritatamente la gara. Un match dove abbiamo avuto l’occasione di testare alcune situazioni tattiche nuove oltre ad alcuni schemi già provati ma che meritavano una certa finalizzazione. Abbiamo chiuso nel migliore dei modi questo girone di andata e di questo devo ringraziare le mie ragazze e tutto il mio staff per l’eccellente lavoro svolto che ci ha anche permesso di accedere alle F4 di Coppa Italia. Ora ci sono ancora due settimane di stop prima di cominciare il girone di ritorno e per prepararci al meglio dobbiamo solo lavorare tanto ogni giorno”.

Pantaleo Podio Fasano- Sirdeco Volley Pescara 3-0

(25-18; 25-18; 25-17)

Pantaleo Podio volley Fasano: Maiorano 3, Mearini 9, Albano 6, Negro 3, De Dominicis 1, Di Coste 1, Campana 5, Botarelli 18, Martilotti 11, Soleti, Vittorio. All. Totero.

Sirdeco Volley Pescara: Barbieri 8, Cerrone 6, Boscolo 6, Michelini 4, Falcone, Oumayma 9, Mazzoni 8, De Fabritiis. All. Fusco

Classifica alla 12 giornata: Pantaleo Podio Fasano 35, Pomezia 28, Bisceglie 25, Marsala* 24, Casal de Pazzi 24, Oplonti 20, Modica 20, Arzano* 19, Crotone 16, Castellana 16, Santa Lucia Roma 15, S. Teresa Riva Messina 15, Traina 5, Pescara 2.

*una gara in meno

Arbitri: Giuseppe Cinquepalmi e Claudia Francavilla

Amatori Giada