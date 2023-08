Riconfermata fiducia anche per la prossima stagione sportiva di Serie B1 tra Chiara Vinciguerra e la Pantaleo Il Podio volley Fasano. Una decisione maturata tra le due parti qualche settimana dopo la brillante stagione disputata lo scorso anno, che ha visto il forte centrale salentino risultare tra le protagoniste indiscusse della vittoria finale del campionato di serie B2. Ventisei anni per 185 cm di altezza, la pallavolista nativa di Lecce, arriva a Fasano nella scorsa stagione dopo una lunga serie di partecipazioni nei campionati di B1, portando il suo bagaglio esperienziale prontamente messo al servizio di coach Paolo Totero e di tutte le sue compagne. Grande carattere e indiscussa personalità sono le caratteristiche dell’atleta salentina che nella scorsa stagione le sono valsi i galloni di vicecapitano. Dopo la strepitosa vittoria del campionato scorso di B2 con la maglia gialloblù fasanese, torneo vinto per la seconda volta in carriera (Manfredonia stagione 2016/2017), Chiara torna quindi a disputare il suo campionato di riferimento: la B1.

“Sono molto felice di far parte ancora una volta della Pantaleo Il Podio Volley Fasano – afferma Chiara Vinciguerra – dopo un anno così unico e ricco di emozioni, non potevo fare altro che accettare la riconferma da parte della società. Ho apprezzato fin dal primo istante l’aria e l’atmosfera che si respira in questa società dove si cerca sempre di creare una grande famiglia, che ti sostiene e si impegna giorno dopo giorno nel conseguimento degli obiettivi prefissati. Quest’anno il campionato si prospetta molto competitivo ma la società sta costruendo un roster di tutto rispetto che sicuramente regalerà grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Io non posso che augurare a me e alle mie compagne un grosso in bocca al lupo e invitare tutti i nostri tifosi a sostenerci come sempre”.

Una riconferma molto importante per la società fasanese del presidente Renzo Abete che si inserisce in un discorso di forte continuità con la stagione scorsa. “Siamo molto contenti di riavere Chiara in squadra – afferma il ds Micaela Cofano – che insieme alle altre sue colleghe riconfermate saprà essere un punto cardine sul quale costruire la prossima importate e difficile stagione sportiva”.

Il roster della Pantaleo Podio Volley Fasano si arricchisce di una nuova atleta in grado di apportare ulteriore esperienza e qualità tecniche. A vestire la maglia giallo blu sarà Silvia Antonaci, originaria di Lecce con un curriculum di alto profilo tecnico. 33 anni per 180 cm di altezza la Antonaci torna a disputare un torneo pugliese dopo ben 7 stagioni che l’hanno vista indossare prestigiose maglie della pallavolo italiana. Negli ultimi anni, dal 2017 al 2021, il centrale salentino ha rivestito i colori sociali del PSA Olympia Genova con il quale ha centrato ben due promozioni passando dalla serie B2 sino alla A2. Anni in cui la Antonaci ha maturato un importante bagaglio tecnico che l’ha vista militare in serie A2 con l’Egea PVT Modica (2021/2022) per poi passare nella stagione successiva nel Tenaglia Altino (B1) con il quale ha conquistato la finale play off per la promozione in serie A2, persa contro il Narconon Melendugno. Qualche settimana fa la chiamata del ds fasanese Micaela Cofano che riporta l’atleta salentina a vestire nuovamente una maglia pugliese, quella della Pantaleo Podio Volley Fasano. “Sono davvero entusiasta di questa nuova esperienza visto che è dal 2016 che non gioco nella mia Puglia. Mi ha colpito la serenità di fondo di tutto l’ambiente, oltre al fatto che è stata costruita una rosa molto competitiva. Non vedo l’ora di iniziare. Grazie a tutta la società per la fiducia accordatami e sono sicura che faremo cose belle”.