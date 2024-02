Nessun problema per la Pantaleo Podio Volley Fasano contro un dimesso Benevento giunto a Fasano in sole 6 unità che in meno in meno di un ora si arrende alla forza di una Pantaleo decisa a portare a casa l’intera posta in palio. Coach Paolo Totero parte con il sestetto titolare lasciando precauzionalmente in panca Valentina Martilotti sostituita da una bravissima Vivien Di Diego risultata a fine gara la top score della serata grazie ai suoi 13 punti messi a referto in gara ufficiale con la maglia gialloblu. Partono fortissime le ragazze del presidente Renzo Abete con la Di Diego che scava subito il primo solco della gara mettendo a segno un break di ben 4 punti. Set che si chiudeva in appena 18 minuti e che fotografava appieno la grande distanza tecnica tra le due squadre. Alla ripresa del match coach Totero dava il via ad un ampio tournover inserendo in campo Cristina Morabito, Felicia Rizzo, Giulia Fatticioni, Micaela Mollica, e Chiara Albano. Rivoluzione totale che non cambia il file rouge della gara a dimostrazione delle grandi potenzialità di questo roster competitivo in tutti i suoi reparti. Le campane allenate da coach Francesco Eliseo provano ad impensierire il rimaneggiato roster fasanese ma ben presto devono fare i conti con la grinta e la voglia di dimostrare tutto il loro valore delle giovanissime schierate da Totero. “Gara perfetta – afferma a fine gara Pietro Tanzarella coach in seconda Pantaleo – da parte di tutto il gruppo, in particolar modo delle ragazze entrate nei due set finali. Per alcune di loro si trattava dell’esordio assoluto in campionato e per altre addirittura in B1 e quindi il fattore emozionale poteva risultare pericoloso. Ed invece sono state tutte bravissime e hanno giocato con molta intensità senza tradire emozione alcuna. Un risultato che ci permette di continuare a portare avanti questo momento positivo in vista dei prossimi e decisivi impegni”.

Pantaleo Podio Volley Fasano – Sapori del Granaio Benevento 3-0

(25-9/25-11/25-18)

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 5, Di Diego 13, Mollica, Fatticcioni 4, Negro 1, Marsengo 2, Rizzo 6, Barbolini 8, Morabito 1, Albano 8, Martilotti, Pisano, Soleti. All. Totero.

Sapori del Granaio Benevento: Gernone 2, Fuoco 3, Vuoso 7, Ribechi 5, Mucci, Maresca 1. All. Eliseo.

Arbitri: Vito Angiulli e Stefano Capobianco.

Ufficio Stampa Pantaleo Podio Volley Fasano