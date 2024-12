Si giocherà ad Arzano contro la Lu.Vo Barattoli il prossimo incontro delle ragazze fasanesi nella decima giornata del campionato Nazionale di B/1.La formazione della Pantaleo ,attualmente prima in classifica, renderà visita alle campane che sono posizionate al quarto posto con 16 punti tutti raccolti tra le mura casalinghe. “Andiamo a giocare contro una formazione che in questo momento sta disputando un ottimo campionato soprattutto in casa – afferma coach Paolo Totero – nell’ultimo turno disputato vengono da una sconfitta maturata in quel di Pomezia ma questo non deve trarci in inganno perché sul parquet romano è difficile fare risultato per tutti. Ad Arzano ci vorrà molta pazienza visto che loro praticano un gioco molto veloce difendendo bene sui contrattacchi avversari. Fattori che richiedono molta concentrazione e precisione per cercare di scardinare il loro muro difensivo”.

Lu.Vo Barattoli Arzano allenata da coach Francesco Eliseo e costruita sulla base di un pacchetto di atlete ben consolidato come la palleggiatrice Marianna Silvetro, Nicole Putignano (Opposto), Fabiola Piscopo (libero), Marianna De Siano (schiacciatrice) e Jazmin Suero de Leon (centrale). Formazione esperta, fortificata dell’ottima conoscenza tra compagne di squadra maturata negli scorsi campionati.

Gara che si svolgerà presso il Palazzetto I.C. Parini-Rovigliano plesso Isonzo, Torre Annunziata con inizio alle ore 17,30.

Direzione arbitrale affidata ai Angela Di Bari e Gabriella Notaro

Giada Amatori